مهرجان طشقند السينمائي.. صلة وصل بين آسيا الوسطى والعالم

يجمع هذا المهرجان صانعي الأفلام من 52 دولة تحت شعار السلام والتقدم والتنوير.

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كانت سينما آسيا الوسطى عنوان الدورة الـ15 لمهرجان طشقند السينمائي الدولي.

وجاء المخرجون والممثلون المشهورون عالميًا إلى عاصمة أوزبكستان لتكريم الأفلام وتقديم عالم السينما للجيل المقبل من السينمائيين.

يُطلق على هذا المهرجان اسم لؤلؤة طريق الحرير.

انصهار ثقافي

مدير مهرجان طشقند السينمائي الدولي فيردافس عبد الخالقوف Euronews

يقول مدير مهرجان طشقند السينمائي الدولي فيردافس عبد الخالقوف، إن هذا المهرجان يجمع صانعي الأفلام من 52 دولة تحت شعار السلام والتقدم والتنوير، وهو يُقام بمبادرة من رئيسنا.

ويضيف: "لقد كانت أوزبكستان دائمًا قلب طريق الحرير العظيم، لقد كانت بمثابة مركز انصهار، حيث كان هناك تبادل للأفكار والإبداع، لذا فإن هذا المهرجان بمثابة استمرار لهذه التقاليد".

ويشارك طلاب مدارس السينما من مختلف الدول في برنامج مسابقات المهرجان.

وكان لدى الفرق 5 أيام بالضبط لإنتاج فيلم قصير باستخدام مواقع مخصصة في أوزبكستان.

وحصل فيلم "100 خطوة" من أذربيجان على جائزة أفضل فيلم عن خانة "سينما في 5 أيام".

ويشير مدير التصوير يوسف قاسملي إلى "أننا لم نكن نعرف المدينة، ولم نعرف اللغة، وكان الأمر صعبًا للغاية".

ويقول: "لقد اتحدنا جميعًا كفريق واحد للتغلب على العقبات من أجل تحقيق جائزة اليوم".

"اتبع أحلامك"

كما تم عقد العديد من الفصول الدراسية لنجوم عالميين خلال هذا المهرجان.

وأوضح حسن ناظر، الذي ترشح فيلمه "Winners" لجوائز الأوسكار، كيفية استخدام غير الممثلين في الفيلم.

ويقول: "إنها مخاطرة كبيرة جدًا، لكن يمكنهم جلب الكثير من الإبداع والأصالة في الفيلم لأنهم لا يمثلون، بل يقدمون أشياء طبيعية".

الممثل فريدريك ديفينثال Euronews

ويشارك الثنائي الشهير من فيلم تاكسي، فريدريك ديفينثال وسامي نصيري، تجربتهما مع الممثلين الشباب.

ويشدد النصيري على أنه "لا يجب الاستماع إلى أحد، لا والديك ولا أصدقائك، عليك أن تتبع حلمك حتى النهاية."

من جهته، يقول ديفينثال: "أقوم بعملي من كل قلبي، وأنا محظوظ لأنني قادر على التواجد هنا حتى لو كان ذلك عملًا، وسأصور هناك ليلًا أو نهارًا. أنا أستطيع أن أقول إنني سأمرح وليس سأعمل".

أفلام آسيا الوسطى

كانت سينما آسيا الوسطى هي فئة المنافسة الرئيسية في المهرجان.

ويعتبر المخرج كرزيستوف زانوسي أن "هذا المهرجان من أفضل المهرجانات لأنه يعرض أفلامًا يصعب مشاهدتها".

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ويقول: "الأفلام من آسيا الوسطى ببساطة غير متوفرة في أوروبا، ونحن لا نراها، وهذه فرصة للقاء المبدعين ورؤية أعمالهم".

ومنحت لجنة التحكيم الدولية برئاسة كرزيستوف زانوسي جائزة أفضل فيلم للعمل "Sunday". هذا الفيلم لمخرج أوزبكستاني ويحكي قصة أطفال يريدون تغيير عالمهم وآبائهم.

المخرج شكري خوليكوف Euronews

ويقول المخرج شكري خوليكوف: "في آسيا الوسطى، لا يزال هناك العديد من المواضيع غير المعروفة أو المعروضة، وهذه فرصة جيدة للشباب. نحتاج فقط إلى التصرف، نحتاج إلى صناعة الأفلام فقط".