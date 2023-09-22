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تعرف على "نيزا بازي".. رياضة شعبية يمارسها الأفغان منذ قرون

تعرف على "نيزا بازي".. رياضة شعبية يمارسها الأفغان منذ قرون
تعرف على "نيزا بازي".. رياضة شعبية يمارسها الأفغان منذ قرون Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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ينطلق الفرسان على ظهور خيولهم بأقصى سرعة للإمساك بهدف خشبي صغير برماحهم المدببة في مسابقة نيزا بازي، أو أوتاد الخيمة، في مقاطعة غزنة الشرقية.

تجمع هذه الرياضة بين الفروسية واللياقة، وتحظى بشعبية خاصة في دول جنوب آسيا. لكنها تُمارس اليوم في المناسبات والمهرجانات التقليدية الخاصة فقط.

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ويحاول القائمون عليها إعادة إحيائها ومنعها من الاندثار.. حتى لو تم تمويلها من القطاع الخاص.

ويقول محمد أنور أندار وهو عضو في فريق نيزا بازي في منطقة أندار:"نيزا بازي، لعبة وطنية تقليدية للأفغان. تمت مُمارستها لفترة طويلة ولها تاريخ يعود إلى مئات السنين في أفغانستان. وخاصة أن مقاطعتنا، غزنة، لها تاريخ خاص في نيزا بازي. في زمن الآريين ( "القبائل الأفغانية القديمة)، كان سكان شولغار وأندار يلعبون نيزا بازي. بعد ذلك، أصبحت قبيلة أندار مرادفة لنيزا بازي. تُمارس في غزنة بنشاط كبير ولدينا ما بين 750 إلى 800 حصان في هذه المقاطعة."

ويضيف: "ما زلنا نحاول الترويج لهذه اللعبة التراثية الوطنية، وقمنا بحمايتها حتى اليوم بنفقات من جيوبنا الخاصة، وسنستمر، لكننا نطلب من الجهات الحكومية المعنية مساعدتنا في ذلك".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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