الحكومة الألمانية تواجه دعوى قضائية لفشلها في تحقيق أهدافها المناخية

قالت مجموعة بيئية بارزة، الثلاثاء، إنها ستقاضي الحكومة الألمانية بسبب فشلها في تحقيق أهدافها المناخية.

وقالت منظمة أصدقاء الأرض في ألمانيا، والمعروفة أيضاً باسم "BUND" "باند"، في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الإدارية في برلين-براندنبورغ، إنه تجب مطالبة الحكومة بتقديم برنامج طارئ لقطاعي النقل والبناء.

ولقد تخلف كلا القطاعين عن تحقيق أهدافهما الملزمة قانوناً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتعتبر المجموعة، التي تضم أكثر من 450 ألف عضو، بأن الوقت ينفد بالنسبة لألمانيا لتحقيق أهدافها المناخية الوطنية لعام 2030 وتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2045.

وتشير خلاصة تقرير نُشر في وقت سابق من هذا الشهر من قبل مركز الأبحاث "آغورا إينيرغيفينده" "Agora Energiewende"، إلى أن انبعاثات ألمانيا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، العام الماضي، كانت على الأرجح أعلى من الهدف المحدد لعام 2020.

وضعت الحكومة برنامجاً طموحاً لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.

لكن الخلافات بين عضوين في الحكومة الائتلافية، (الخضر البيئي والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي)، أعاقت الجهود المبذولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري بشكل جذري في قطاع النقل.