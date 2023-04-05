مصرع خمسة أشخاص في إعصار ضرب ميزوري في وسط الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

قضى خمسة أشخاص على الأقل الأربعاء جراء إعصار ضرب ميزوري، وفق ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة. وجاء في رسالة وجّهها المتحدّث باسم شرطة المرور في ميزوري السرجنت كلارك باروت إلى وكالة فرانس برس "خمس وفيات مؤكدة".

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة "فوكس 2" المحلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية. وقال مأمور مقاطعة بولينغر كايسي غراهام إن قرى عدّة في المقاطعة "ضربها ما يبدو أنه إعصار كبير في الصباح الباكر". وتابع المأمور في صفحة مكتبه على فيسبوك "عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال النهار ولا تزال مستمرّة".

وتُعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبّؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب. وأدّت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أميركية عدّة في نهاية الأسبوع الماضي إلى مصرع 32 شخصاً على الأقلّ، وفق السلطات.

وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي (جنوب) الأحد تسجيل 15 حالة وفاة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية. واجتاح إعصار ولاية ميسيسيبي قبل أسبوع ما أسفر عن مصرع 25 شخصاً وخلّف أضراراً جسيمة بالممتلكات. وزار الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة الجمعة.