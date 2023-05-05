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طبيعة

شاهد: إعصار يخرم أسطح مبان في لوس أنجلوس

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أضرار الحقها مرور إعصار بأسطح مبان في لوس أنجلس. 2023/05/04
أضرار الحقها مرور إعصار بأسطح مبان في لوس أنجلس. 2023/05/04   -  Copyright  ا ب
بقلم:  يورونيوز

أسفر إعصار يوم الخميس، جاء برفقة عاصفة ثلجية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن تدمير لأسطح منازل وأبنية في المدينة.

ذكرت هيئة الأرصاد الأمريكية أن عاصفة ثلجية صاحبت الإعصار حيث رصدت الهيئة حوالي 10 سنتيمترات من الثلوج على جبل ويلسون، الواقع في شمال شرق مدينة لوس أنجلوس.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من سرعة الرياح التي وصلت سرعتها لحوالي 80 كم / ساعة.

وتتعرض الولايات المتحدة سنويا لعشرات الأعاصير المدمرة، وفي الشهر الماضي، مارس/ أذار قتل حوالي سبعة أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن ملايين السكان في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

المصادر الإضافية • أ ب

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