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طاقة إنتاجية كبيرة.. النرويج تفتتح أكبر محطة رياح عائمة في العالم

محطة الطاقة الهوائية في النرويج
محطة الطاقة الهوائية في النرويج Copyright OLE BERG-RUSTEN/Ole Berg-Rusten / NTB
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على عكس توربينات الرياح البحرية المثبتة بقاع البحر، فإن التوربينات العائمة مثبتة بفضل نظام للرسو.

افتتحت النرويج أكبر محطة عائمة لطاقة الرياح في العالم في بحر الشمال الأربعاء، وهي تكنولوجيا ناشئة تعد واعدة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.

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تضم محطة "هايوِند تامبين" 11 توربينًا ينتج كل منها ما يصل إلى 8,6 ميغاواط، ما يوفر حوالي 35% من حاجات خمس منصات مجاورة للنفط والغاز.

OLE BERG-RUSTEN/Ole Berg-Rusten / NTB
محطة الطاقة الهوائية في النرويجOLE BERG-RUSTEN/Ole Berg-Rusten / NTB

وبدأت المحطة الواقعة على مسافة نحو 140 كيلومترًا من الشاطئ، الإنتاج نهاية العام الماضي، لكنها افتتحت رسميا الأربعاء بحضور ولي العهد النرويجي الأمير هاكون ورئيس الوزراء يوناس غار ستور.

كلفة باهظة

ونقلت وكالة "إن تي بي" النرويجية عن ستور قوله: "نحن وجميع الأوروبيين نحتاج إلى مزيد من الكهرباء. والحرب في أوكرانيا عززت هذا الوضع".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه الكهرباء من مصادر متجددة إذا أرادت أوروبا تحقيق أهدافها المناخية".

وعلى عكس توربينات الرياح البحرية المثبتة بقاع البحر، فإن التوربينات العائمة مثبتة بفضل نظام للرسو.

وهذا الأمر يجعل تركيبها ممكنًا في المياه العميقة وبعيدًا من الساحل حيث تكون الرياح أكثر انتظامًا وقوة. إلا أنها أكثر كلفة.

كلف بناء "هايوِند تامبن" على أعماق تتراوح بين 260 و300 متر، حوالي 7,4 مليارات كرونة (691 مليون دولار).

المصادر الإضافية • أ ف ب

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