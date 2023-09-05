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شاهد: الفيضانات تحطم جسراً في إسبانيا

فيضانات بالقرب من بارغاس في مقاطعة طليطلة وسط إسبانيا. 2023/09/04
فيضانات بالقرب من بارغاس في مقاطعة طليطلة وسط إسبانيا. 2023/09/04 Copyright Mateo Lanzuela/Europa Press/AP
بقلم:  يورونيوز
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كانت رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت سواحل إسبانيا قبل أسبوع، ما تسبب بأضرار جسيمة وتعطيل الملاحة الجوية.

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل واعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على مناطق عدة في إسبانيا، ما أدى إلى فيضانات خطيرة، في وقت ضربت عاصفة البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

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وفقد الأشخاص الثلاثة أرواحهم في محافظة طليلة، فيما فقد الآخرون في منطقتي كاستيلا لا مانشا ومدريد. 

وبحسب تقارير نقلا عن وكالة الرصد الجوي الإسبانية، فإن هطول الأمطار يتوقع أن يزيد في مناطق عدة من البلاد، ولكن أمطارا غزيرة يمكن أن يستمر هطولها في منطقة الأندلس وأجزاء شمال غربي البلاد.

وأدت الفيضانات إلى تدمير جزء من جسر على نهر ألبرشي 

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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