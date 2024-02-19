ما هي الآثار طويلة المدى لموجات الحرارة البحرية؟

يؤدي تغير المناخ إلى موجات حارة في البحر وكذلك على الأرض. نتحقق من الآثار طويلة المدى لموجات الحرارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ونتساءل عما إذا كان يمكن فعل أي شيء لمساعدة هذه المستعمرات الشهيرة على البقاء.

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أحدثت أحدث البيانات حول درجة حرارة سطح البحر ضجة كبيرة في الأخبار حيث ذكرت كوبرنكس كلايمت تشينج سرفس أن الأرقام وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بالفعل في شهر يناير من هذا العام. إذن ما هو تأثير ارتفاع درجات حرارة البحر على الحياة البحرية تحت الأمواج؟ نستكشف هذا السؤال في هذه الحلقة من برنامج المناخ الآن.

قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، لا بد من تذكير سريع بأحدث بيانات كوبرنيكوس التي تكشف أننا شهدنا شهر يناير الأكثر دفئًا على الإطلاق حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية متوسط فترة 1991-2020 بمقدار 0.7 درجة مئوية. كما شهدنا أيضًا أكثر اثني عشر شهرًا حرارة على التوالي على الإطلاق، حيث وللمرة الأولى تجاوز متوسط درجة حرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الحقبة الصناعة. تُعد هذه العتبة الرمزية هدفًا رئيسيًا لاتفاقية باريس للمناخ التي أبرمتها الأمم المتحدة.

شهدنا للتو أدفأ شهر يناير على الإطلاق. من كوبرنكس كلايمت تشينج سرفس يورونيوز

لكن كان هناك تقلب كبير في الطقس في أوروبا في شهر يناير. حيث شهدت أجزاء من الدول الاسكندنافية أبرد درجات حرارة لها منذ عقود، بينما سجلت إسبانيا ارتفاعات في نهاية الشهر تزيد عن 8 درجات فوق المتوسط.

كان جزء كبير من الكرة الأرضية أكثر دفئًا من المتوسط في يناير. من كوبرنكس كلايمت تشينج سرفس يورونيوز

في المحيطات الواقعة بين 60 درجة شمالًا و60 درجة جنوبًا، أي البحار الواقعة بين المنطقتين القطبيتين بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم 20.97 درجة مئوية. يتساوى هذا الرقم مفاجئ مع أعلى متوسط مطلق على الإطلاق الذي سجل 20.98 درجة مئوية في أغسطس 2023.

وصلت درجات حرارة سطح البحر بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من كوبرنكس كلايمت تشينج سرفس يورونيوز

لا تبشر درجات حرارة سطح البحر هذه بالخير لصيف عام 2024، مما يثير تساؤلات حول مدى مرونة بعض النظم البيئية المهمة مثل الشعاب المرجانية في مواجهة الضغوط المتكررة من فترات المياه الدافئة.

التوجه إلى ليه فاريلون

تعتبر منطقة الغوص الشهيرة ليه فاريلون جزءًا من منتزه كالانك الوطني يورونيوز

مع وضع هذا الموضوع في الاعتبار، انطلق فريق المناخ الآن إلى مرسيليا للذهاب للغوص مع باحثين من منظمة سيبتنتريون إنفيرونمن غير الحكومية. عندما انضممنا إليهم، كانوا يرتدون معداتهم ويتجهون إلى البحر.

تريستان إيستاك وجيريمي ويلكس على مقدمة سفينة كرومانيون يورونيوز

أوضح عالم الأحياء البحرية تريستان إيستاك: "سنجري اليوم إحصاءً لصحة مستعمرات المرجانيات الرخوة ذات اللون الأحمر على عمق يتراوح بين 30 و40 مترًا في موقع بالقرب من مرسيليا يسمى ليه فاريلون".

كما شدد على ضرورة الزيارات المتكررة: "الهدف هو إجراء مراقبة منتظمة جدًا لمتابعة تدهور صحة هذه المجتمعات تدريجيًا بمرور الوقت."

تعرض هذا الساحل الخلاب لمنتزه كالانك الوطني لظروف موجة حر بحرية في الأعوام 1999 و2003 و2015 و2022 و2023.

وهذا يعني الآن أن مستعمرات المرجان والمرجانيات الرخوة قد اختفت من أول 10 إلى 20 مترًا من الماء. تحافظ هذه الأنواع المميزة على ازدهارها في المياه الأعمق والأكثر برودة.

تريستان إيستاك من شركة سيبتنتريون إنفيرونمن يقيس المرجانيات الرخوة في ليه فاريلون بالقرب من مرسيليا يورونيوز

"الحقيقة الآن هي أن كل ما كان ميتًا في عام 2022 لا يزال ميتًا." يتابع تريستان قائلًا: "لا يزال هناك الكثير من هياكل المرجانيات الرخوة الميتة"، مشيرًا إلى أن نمو الشعاب المرجانية الجديدة لم يحدث منذ بدء واستمرار درجات الحرارة المرتفعة في السنوات الأخيرة.

"عندما نصل إلى حوالي 35-40 مترًا نرى مجتمعات كثيفة، بصحة جيدة كما كانت عليه في السنوات السابقة. لذا لم تتعرض للصدمة بعد."

لا تزال المرجانيات الرخوة على أعماق دون 30 مترًا بصحة جيدة يورونيوز

التقاط الصور لتوثيق التغير

توفر الفيديو والصور التي يلتقطها العلماء أساسًا موثوقًا لمراقبة كيفية تسبب موجات الحر البحرية بقتل أنواع معينة في البحر الأبيض المتوسط.

تشرح جستين ريشوم من شركة سيبتنتريون إنفيرونمن التأثير المدمر لموجات الحرارة البحرية على الشعاب المرجانية يورونيوز

ترينا جستين ريشوم ثلاث صور من نفس المنطقة بالقرب من كورسيكا لتوضيح ما يحدث. وتقو عن أقدم صورة تعود لعام 2015: "يمكننا أن نرى مستعمرات المرجان الأحمر المتوسطي بصحة مثالية. وفي الصورة الثانية من عام 2017 يمكننا أن نرى أن المستعمرات بدأت تموت. يمكننا ملاحظة النخر والأنسجة الميتة. قد يكون سبب ذلك موجات الشذوذ الحراري."

مستعمرة المرجان الأحمر في كهف غروت بالازو قبالة سواحل كورسيكا عام 2015 يورونيوز

مستعمرة المرجان الأحمر ذاتها تظهر عليها علامات النخر في غروت بالازو عام 2017 يورونيوز

"وأخيرًا في الصورة الأخيرة من عام 2023، يمكننا أن نرى أن مستعمرات المرجان الأحمر هذه قد سقطت تمامًا تاركة ورائها مساحة موئلها المسطحة إلى حد ما، وبالتالي فقدت الأسماك موطنها."

غروت بالازو عام 2023. مات المرجان الأحمر وتساقط يورونيوز

على الصعيد العالمي، تضاعف عدد موجات الحر البحرية منذ عام 1982 والكائنات العاجزة عن الحركة مثل الشعاب المرجانية من بين الأكثر تضررًا.

ما الذي يمكن فعله لمساعدة الشعاب المرجانية؟

يقول العلماء إن الشيء الأهم الذي يمكننا القيام به للمساعدة هو منع الصيد والسياحة حول المناطق المعرضة للخطر. يمكن أن تتسبب المراسي وزعانف الغوص والتلوث وبعض تقنيات الصيد بالأذى للشعاب المرجانية وأن تسلبها القدرة على التعافي.

تريستان إيستاك يشاهد ساحل البحر الأبيض المتوسط يورونيوز

يوضح تريستان إستاك: "ربما سنمنحهم فرصة للتكيف من خلال إزالة الضغوط البشرية، أو ربما تظهر طفرة ويصبح لدينا مستعمرات متطورة تتكيف مع تغير المناخ وعندها في عالم مثالي، ستتمكن من إعادة إنتاج واستعادة الطبقات الأقرب إلى السطح."

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لكن تحذر جستين ريشوم من أن أي تعافي لن يكون قريبًا.

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط على الأقل، تقول: "على نطاق عمر الإنسان، لن نتمكن من استعادة المناظر الطبيعية التي فقدت على سبيل المثال في أعقاب موجات الحر البحرية لأعوام 1999 و2003 و2022."

من المتوقع أن تصبح موجات الحر البحرية أكثر تكرارًا وشدة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وحتى في أفضل الظروف، تنمو هذه الأنواع بضعة مليمترات فقط في السنة.

السفينة الرئيسية لشركة سيبتنتريون إنفيرونمن هي سفينة تاريخية تسمى كرومانيون يورونيوز

سيواصل فريق سيبتنتريون إنفيرونمن مهمته المتمثلة في مسح الشعاب المرجانية وتوثيق تراجعها وتثقيف السكان المحليين وصناع القرار حول أهمية هذه النظم البيئية للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط. نظرًا لأن الأنواع الغازية والتلوث وارتفاع درجات حرارة المياه تشكل تهديدًا متزايدًا في هذه المياه، من الضروري رفع مستوى الوعي وإنشاء مناطق محمية لمنح الشعاب المرجانية فرصة للبقاء على قيد الحياة.

مراسل البرنامج كلايمت ناو جيريمي ويلكس على الساحلفي منطقة لا بوينت روج في مرسيليا في فرنسا يورونيوز

شكرًا لكوبرنكس كلايمت تشينج سرفس وسيبتنتريون إنفيرونمن وأسوشيتد بريس ومكتب السياحة في مرسيليا وMarineheatwaves.org ومتنزه كالانك الوطني.