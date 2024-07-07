منافسة خالية من الانبعاثات السامة.. موناكو تحتضن سباق القوارب العاملة على الطاقة البديلة

بقلم: يورونيوز

أظهرت النسخة الحادية عشرة من تحدي موناكو للقوارب العاملة على الطاقة البديلة أن هناك المزيد من الحلول للوصول إلى استبدال الوقود الأحفوري في التنقل.

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عامًا بعد عام، يستمر هذا الحدث الخالي من الانبعاثات الكربونية في تعزيز قوته. وقام الأمير ألبرت الثاني، رئيس نادي اليخوت في موناكو، بعد لقائه بـ 450 طالب هندسة من 40 جامعة، بإطلاق سباق البطولة في مرفأ موناكو.

وكان لدى المتنافسين في فئات الطاقة البديلة والطاقة الشمسية الكثير من الفرص للمنافسة في سلسلة من الأحداث التي يمكن رؤيتها.

وتم تقديم برنامج كامل للمتنافسين من 25 دولة، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وهولندا والبرتغال واليونان، ألمانيا والسويد وكرواتيا وبولندا وكذلك الهند وتشيلي.

وشهد سباق البطولة تنافس القوارب على مسار محدد في المرفأ. وكانت الإثارة واضحة عندما دفعت الفرق بتصاميمها المبتكرة إلى أقصى الحدود، وعرضت التكنولوجيا المتطورة والهندسة البحرية المستدامة.

واصطف المتفرجون في المرفأ، وهم يهتفون لفرقهم المفضلة ويبدون إعجابهم بكفاءة السفن.