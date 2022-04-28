تقرير: العملاق الإيطالي "إني" يستعد لتسديد تكاليف الغاز الروسي بالروبل

أفادت وكالة بلومبر" الأميركية الخميس أن شركة "إني" الإيطالية للطاقة (الوكالة الوطنية للمحروقات) تستعد لفتح حساب في مصرف غازبروم بنك الروسي لتسديد المدفوعات بالروبل مقابل إمدادت الغاز الروسي.

وتأتي هذه االخطوة بعد أن قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الأربعاء إنها علقت جميع شحنات الغاز إلى بلغاريا وبولندا كليهما بعد رفض البلدين البدء في دفع تكاليف الإمدادات بالروبل.

وفي هذا السياق سارعت المفوضية الأوروبية إلى وصف قطع روسيا الغاز عن الدولتين بأنه "ابتزاز".

وفقًا لـ بلومبرغ، فإن قرار "إني" بفتح حساب بالروبل لدى بنك روسي هو "إجراء احترازي" قد يسمح لها بالامتثال لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قرر في وقت سابق بضرورة أن تدفع الدول "غير الصديقة" بالعملة الروسية الروبل، مقابل الغاز، أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات.

وتسعى الشركات الأوروبية المعنية بالطاقة إلى الحصول على مزيد من التوجيهات والإرشادات من السلطات الأوروبية بشأن بشأن ما إذا كان بإمكانها استخدام حساب بالروبل، وتحت أي شروط، لشراء الغاز الروسي.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ، الأربعاء أن أربعة مشترين أوروبيين دفعوا بالروبل مقابل إمدادات الغازالروسي، وفقاً لمصدر مقرب من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم.

وتقول بلوبلرغ إن المصدر لم يحدد هوية الشركات ولا من أي دولة أوروبية، موضحاً أن "عشر شركات أوروبية فتحت بالفعل حسابات في "غازبروم بنك" لتلبية مطالب الدفع الروسية.