فون دير لايين تهنئ الإسرائيليين بذكرى قيام دولتهم وتقول "الصحراء أزهرت"

بقلم: يورونيوز

ردّت وزارة الخارجية الفلسطينية سريعاً على كلام فون دير لايين واصفة إياه بـ"غير اللائق والخاطئ والذي ينضوي على تمييز". وخصت الخارجية عبارة "جعلتم الصحراء تزهر" بالذكر، واصفة تلك العبارة بـ"المجاز العنصري المناهض للفلسطينيين".

أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين غضب المسؤولين الفلسطينيين بعدما مدحت بـ"الديمقراطية الإسرائيلية" مع احتفال الدولة العبرية بعيد تأسيسها الـ75 أمس الأربعاء.

وفي فيديو نشرته سفارة الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب على موقعها، وصفت رئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية أوروبية إسرائيل بـ"الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط". وأضافت فون دير لايين في الفيديو "لقد جعلتهم الصحراء تُزهر حرفياً".

وردّت وزارة الخارجية الفلسطينية سريعاً على كلام فون دير لايين واصفة إياه بـ"غير اللائق والخاطئ والذي ينضوي على تمييز". وخصت الخارجية عبارة "جعلتم الصحراء تزهر" بالذكر، واصفة تلك العبارة بـ"المجاز العنصري المناهض للفلسطينيين".

وطالبت الخارجية فون دير لايين بالاعتذار عن "خطابها الدعائي" وأضافت في بيان أن "تبني [التكتل] مثل هذا الخطاب المعادي للفلسطينيين يقوض مكانة الاتحاد الأوروبي ويلقي بظلال من الشك على التزامه المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وكانت فون دير لايين زارت إسرائيل والأراضي الفلسطينية في حزيران/يونيو الماضي ومدحت بالعلاقات الأوروبية-الإسرائيلية.

وقالت في رسالة موجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "لدينا قواسم مشتركة أكثر مما قد توحي به الجغرافيا، ثقافتنا المشتركة، وقيمنا ومئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين المزدوجين من الاتحاد الأوروبي قد خلقوا صلة عميقة" مضيفة "حريتكم هي حريتنا".

وتمرّ إسرائيل حالياً في مرحلة من الاصطفاف السياسي الحاد في أعقاب خطوة مقترحة من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإدخال تعديلات على نظامها القضائي.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات وإضرابات ضخمة في البلاد، وأدانها المجتمع الدولي وأقرب حلفاء إسرائيل، بينهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ضغوط داخلية ودولية، أعلن نتنياهو أنه سيؤجل التعديلات.

وفي وقت سابق من هذا العام نشرت تقارير تفيد بأن إسرائيل منعت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من زيارة إسرائيل، ولكن تل أبيب لم تؤكد ذلك بشكل رسمي.