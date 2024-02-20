شاهد: آلاف الألبان يتظاهرون ضد الحكومة في العاصمة تيرانا

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف من المعارضين الألبان اليوم الثلاثاء في مظاهرة في تيرانا ضد الحكومة التي يتهمونها بالفساد.

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وشهدت المظاهرة أعمال عنف طفيفة حيث ألقى البعض الحجارة والألعاب النارية على الشرطة وأسقط البعض سياجاً حديدياً يحيط بمقر الحكومة.

ووقع الاحتجاج في الذكرى الثالثة والثلاثين لإسقاط تمثال الديكتاتور أنور خوجا إيذاناً بانتهاء الحقبة الشيوعية في ألبانيا.

كذلك دعم المتظاهرون رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي صالح بريشا الموضوع تحت الإقامة الجبرية قيد التحقيق في اتهامه باستغلال السلطة إبان ولايته بين عامي 2005 و2013.

وألقى بريشا خطاباً للمتظاهرين عبر الفيديو من منزله حيث اتهم رئيس الحكومة الحالي إيدي راما بالفساد وتعهد بإعادة فتح أبواب الاندماج نحو الاتحاد الأوروبي "التي أغلقها راما".

ويطالب أعضاء معارضون بالبرلمان الألباني منذ أكتوبر/ تشرين الماضي بتأسيس لجان تحقيق في اتهامات حكومة اليسار بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما.

واتهم فصيل من المعارضة، لم يشارك في مظاهرة الثلاثاء، بريشا بحشد أنصاره لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وكان بريشا وأفراد عائلته قد مُنعوا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في عام 2021 بسبب تورطه المزعوم في أعمال فساد حكومي.