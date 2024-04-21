روسيا تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة وتشدد المراقبة

بقلم: يورونيوز

وضعت وزارة الداخلية الروسية اللمسات الأخيرة، على مشروع قانون لتشديد رقابة الدولة على الهجرة. وقد تمت صياغة المسودة في روسيا بعد الهجوم الذي وقع في أواخر مارس/آذار في كراسنوغورسك، بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا، من بينهم أطفال.

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اعتقلت الشرطة 11 مشتبهاً به، من بينهم أربعة من منفذي الهجوم، وجميعهم من طاجيكستان باستثناء واحد من قيرغيزستان. وفقًا للأرقام الرسمية، يعمل في روسيا 10 ملايين شخص من دول الاتحاد السوفيتي السابق، معظمهم من آسيا الوسطى، ولم يعد بإمكان الاقتصاد الروسي الاستغناء عن هؤلاء الأشخاص.

عمال البناء أو مساعدو المطابخ أو سائقو سيارات الأجرة - هذه هي الوظائف التي يقوم بها المهاجرون، من طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان بشكل رئيسي في روسيا.

بعد الهجوم الذي وقع في كراسنوغورسك، بدأت الشرطة في تفتيشهم بشكل أكبر - وغالبًا ما يكون ذلك بشكل عشوائي للغاية. كما دعا الرئيس بوتين قوات الأمن الروسية إلى تغيير جذري في نهجها، في التعامل مع المهاجرين بعد الهجوم الإرهابي.

جاء محمد سوبيروف إلى موسكو من طاجيكستان، وبقي في روسيا بعد دراسة القانون، وبصفته محامياً، فهو يساعد الآن الأجانب من آسيا الوسطى الذين يعملون حالياً، في العام الماضي وحده، لجأ إليه ما يقرب من 100 ألف شخص طلباً للمساعدة.

سفيتلانا غانوشكينوفا هي أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة اللاجئين، هي تعرض مساعدتها للناس منذ عام 1990. وتشعر الناقدة الصريحة للكرملين بالقلق من قانون الهجرة الجديد - خاصةً إدخال وثيقة جديدة من المفترض أن تحل محل جميع الوثائق المطلوبة حتى الآن، ويحذر المدافعون عن المهاجرين من إساءة استخدام الضوابط المشددة.