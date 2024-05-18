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شاهد: حريق هائل في أوديسا في غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين

حريق هائل في أوديسا بعد الغارة الجوية الروسية، 17 آيار 2024
حريق هائل في أوديسا بعد الغارة الجوية الروسية، 17 آيار 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون يوم الجمعة خلال غارات جوية على أوديسا في أوكرانيا.

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أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية عبر تطبيق "تليغرام" أن شخصاً قتل وأصيب ثمانية آخرون، الجمعة، إثر غارات جوية روسية. وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، بينما تلقى ثلاثة آخرين العلاج في مكان الحادث.

وقالت فرق الإنقاذ إن 58 من رجال الإطفاء و16 وحدة من المعدات تعاملوا مع حريق كبير غطى 8000 متر مربع.

وعلى الجبهة الشرقية، لا تزال القوات الأوكرانية تقاتل لوقف التقدم الروسي في منطقة خاركيف، والذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن "مهمة أوكرانيا هي إحباط محاولة روسيا لتوسيع الحرب ومنع المحتل من اختراق خط المواجهة ودبلوماسيتنا".

وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو: "بالطبع، نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الحماية الجوية. ونعمل بانتظام مع جميع شركائنا ونقنعهم".

كما استهدفت الهجمات الروسية الأخيرة منطقة دونيتسك الشرقية، فضلاً عن منطقتي تشيرنيهيف وسومي الشماليتين، ومنطقة زابوريزهيا الجنوبية، في سعي واضح إلى زيادة استنزاف الموارد الأوكرانية .

المصادر الإضافية • أ ب

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