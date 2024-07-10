هجمات روسية تقتل 6 وتصيب 16 في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

بقلم: يورونيوز

شنت روسيا بطائرات مسيرة بعيدة المدى هجمات متعددة على الأراضي الأوكرانية، استهدفت خلالها أهدافا حيوية بما في ذلك منشآت الطاقة بهدف تعطيل هذا القطاع المهم.

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استمرت العمليات القتالية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي، حيث أسفرت الهجمات الروسية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين وفقا للسلطات المحلية.

وتم استخدام 20 طائرة هجومية من طراز "شاهد" من قبل القوات الروسية، لكن الدفاع الجوي الأوكراني نجح في إسقاط 14 منها.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الطائرات بدون طيار انطلقت من مدينة بريمورسكو أخترسك في شبه جزيرة القرم المحتلة.

كما شهد ميناء مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا هجوما، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح وتدمير مستودعات وشاحنات وسفينة.

وفيما بعد، تعرضت منشآت للطاقة في منطقة ريفني للهجوم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وفقًا لشركة الطاقة المملوكة للدولة Ukrenergo.

A seller shines a flashlight during a power outage in an underground shopping mall in central Kyiv, Ukraine, Wednesday, June 19, 2024 (AP Photo/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وفي خيرسون، اندلع في الساعات الماضية 23 حريقا جراء الضربات الروسية. وناشدت أوكرانيا حلفاءها للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لصد هذه الهجمات وحماية المدنيين.

تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المتزايد بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تتواصل المعارك والهجمات على عدة جبهات في البلاد.