افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس

قالت وكالة أنباء الإمارات الأربعاء إن بورصة الألماس الإسرائيلية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس. وكان مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، قد أعلن يوم الإثنين أن الإمارات أصبحت أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021، متفوقة بذلك على بلجيكا.

زاد الاهتمام بالتعاون الاستراتيجي بين بورصتي إسرائيل ودبي للألماس، أكبر مركزين للألماس في الشرق الأوسط، منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في 2020.

وفي سياق متصل، قالت البورصة الإسرائيلية الأربعاء إنها تبحث عن مستثمرين جدد في الإمارات العربية المتحدة للدخول في شراكة مع شركات رائدة مدرجة في تل أبيب.

وتعمل بورصة تل أبيب مع سفارة الإمارات في تل أبيب وغرفة التجارة الدولية في دبي على إيجاد نظراء للشركات الإسرائيلية من المستثمرين الاستراتيجيين الإماراتيين خلال مؤتمر ينعقد في دبي في الفترة بين 28 فبراير- شباط الجاري والثالث من مارس -آذار.

وقال إتاي بن زئيف الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب "الهدف ... هو تعرف المستثمرين الإماراتيين على شركات إسرائيلية رائدة".

وطبعت إسرائيل والإمارات العلاقات بينهما في عام 2020 وتتطلعان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. وتتجاوز حجم التجارة الثنائية بالفعل مليار دولار.

وسيشارك ممثلو أكثر من 20 شركة إسرائيلية في الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى دبي منها بيزك للاتصالات وشتراوس لإنتاج الأغذية وإنلايت للطاقة المتجددة وفينيكس للتأمينات.

وقال محمد الخاجة سفير الإمارات في إسرائيل "انطلاق من إيماننا الراسخ بأن السلام يؤدي إلى الازدهار، سنساعد الشركات الإسرائيلية على فتح أسواق جديدة والوصول إلى الساحة العالمية". وأضاف "يجب علينا ربط مؤسساتنا المالية وتسهيل المعاملات المالية وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات لتحقيق الإمكانات الحقيقية للسوقين اللذين يعملان معا في انسجام تام".