الإمارات وسلطنة عمان توقعان اتفاقية لربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية

أعلن التلفزيون العماني الأربعاء، أن السلطنة والإمارات وقعتا اتفاقية تعاون بين قطارات عُمان والاتحاد للقطارات لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية باستثمارات تبلغ نحو 1.16 مليار ريال عماني (3.01 مليار دولار).

هذه الاتفاقية هي واحدة من مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها اليوم بين الجانبين في قصر العلم وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلطنة عُمان.

ومن المقرر أن يعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين ولاية صحار وإمارة أبوظبي، الممتد لمسافة 303 كيلومترات.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات والمهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد.

وقال الحاتمي، إن هذا المشروع سيعود بالفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية كدعم وتنويع الاقتصاد الوطني وربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين وتطوير البنية الأساسية وتقوية الترابط الاجتماعي والأسري، وتعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، ورفع أداء قطاع الخدمات السياحية.

من جانبه، اعتبر ملك أن الاتفاقية ترسم خارطة طريق استراتيجية لمشروع مستدام سيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين الدولتين وتقوم بدور محوري في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)