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الصحة

سوناك يدعو إلى نهج جريء وجذري لحل أزمة القطاع الصحي البريطاني

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتوقف أثناء حديثه مع أعضاء وسائل الإعلام أثناء زيارته لمستشفى جامعة كرويدون، في جنوب لندن> 2022/10/28
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتوقف أثناء حديثه مع أعضاء وسائل الإعلام أثناء زيارته لمستشفى جامعة كرويدون، في جنوب لندن> 2022/10/28   -   حقوق النشر  Leon Neal/2022 Getty Images

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال اجتماع طارئ مع خبراء ومسؤولين عن قطاع الصحّة السبت، إلى نهج "جريء وجذري" لإيجاد حلول للأزمة الحادّة التي يشهدها النظام الصحّي في البلاد.

ويُعاني نظام الصحّة العامّة نقصا في التمويل منذ سنوات، في وقت يزيد فصل الشتاء من الصعوبات، إذ إن خدمات الطوارئ في المستشفيات مكتظّة جراء حالات الإنفلونزا وكوفيد-19.

ولوائح المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية أضحت طويلة، في حين تشهد البلاد حركة احتجاجية للممرّضات هي الأولى منذ أكثر من 100 عام يشارك فيها أيضا المسعفون على خلفية أزمة ارتفاع تكاليف الحياة.

وقد دفع هذا الوضع الحكومة المتهمة بالتقاعس، إلى تنظيم اجتماع طارئ السبت في محاولة لإيجاد حلول للأزمة. وأمام خبراء الصحة ومسؤولي القطاع الذين استقبلهم في داونينغ ستريت، اعتبر سوناك الذي جعل ملف الصحة واحدا من الأولويات الخمس للعام الجديد، أن "الوضع القائم لن يحلّ التحدّيات التي نواجهها".

وقال سوناك: "في أثناء الجائحة، كان علينا التحلّي بالجرأة وبنهج جذري في الطريقة التي فعلنا بها الأشياء كي نتجاوزها. أعتقد أننا بحاجة إلى النهج الجريء والجذري نفسه الآن...معًا اليوم، يمكننا تحديد الأشياء التي ستُحدث فارقًا كبيرًا للبلاد ولكل أسرة، على المدى القصير والمتوسط". وفي محاولة لإنهاء الإضرابات التي تؤثر في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، دعت الحكومة أيضا النقابات إلى إجراء مناقشات يوم الاثنين.

المصادر الإضافية • أ ف ب