إيني الإيطالية توقع اتفاقا مع ليبيا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالتسي يوم السبت إن الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقعتا اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأضاف ديسكالتسي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في إطار زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لطرابلس، سيشمل أيضا مشاريع لالتقاط الكربون وللطاقة الشمسية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الاتفاق سيمتد لمدة 25 عاما من أجل سعة إنتاجية 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وسعت الدول الأوروبية بشكل متزايد خلال العام الماضي إلى تبديل الغاز الروسي بإمدادات الطاقة من شمال أفريقيا وأماكن أخرى بسبب الحرب في أوكرانيا.

واتخذت إيطاليا بالفعل زمام المبادرة بالحصول على الغاز من الجزائر، وأقامت شراكة استراتيجية جديدة هناك تشمل الاستثمار لمساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناطراك على وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات.

وفي مؤشر على الانقسامات السياسية في ليبيا، رفض وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال في مقطع فيديو على موقع الوزارة على الإنترنت إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.

وعين الدبيبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بن قدارة، العام الماضي، وجرى تشكيل حكومة الدبيبة المؤقتة في عام 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.