كيف تقوم بتجفيف وتعتيق اللحم في المنزل وبطريقة غير مكلفة؟

في هذا العدد من برنامج "تيست" سنكتشف تقنية فريدة للحصول على شريحة لحم بقر معتقة مثالية وسيقودنا في هذه التجربة الطاه ميركو بيتلر وهو مواطن ألماني مقيم في دبي يعرف باسم رجل التعتيق.

مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة في مجال الطهي من فئة 5 نجوم، افتتح بيتلر مؤخرا أول متجر للحوم المقددة والمعتقة في العالم في دبي.

بالإضافة إلى التخفيضات الممتازة التي يوفرها المطعم، يتم تقديم إرشادات للزبائن حول كيفية اختيار أحسن الأطباق في قوائم الطعام، والنصائح حول أفضل طريقة لطهيها.

من الأطباق الأكثر شيوعا في المطعم نجد شرائح التوماهوك والبورترهاوس وشرائح اللحم على شكل تي.

وتتوفر أيضًا خيارات بديلة مثل لحم الضأن والبط والغزلان وعوز الجمل.

تعتيق وتجفيف اللحم يعطيه نكهة مميزة يورونيوز

طريقة تعتيق اللحم

تحتوي عضلات اللحوم على حوالي 70 بالمائة من ماء. عن طريق إزالة هذه الرطوبة يصبح اللحم أكثر طراوة ويكون الطعم أكثر تركيزًا.

من أجل هذه العملية، يتم استخدام ثلاجات متخصصة. يحتوي مطعم "دراي أيجر" على مجموعة من الثلاجات المخصصة والتي يمكن أن تكلف أكثر من 6000 يورو لشرائها.

تعتيق اللحم في مطعم "دراي إيج" في دبي euronews

تحافظ هذه الثلاجات على درجة حرارة اللحوم بين 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية، مما يجعلها مثالية لإزالة الرطوبة.

ولتحسين عملية التعتيق يتم التحكم في المناخ المحيط بالثلاجة من أجل الحفاظ رطوبة ثابتة في الداخل.

بعد 14 يومًا ستزيل العملية السوائل وتطري اللحم. في حين يستغرق تطوير النكهات المعقدة 14 يومًا أخرى.

كيفية تعتيق وتجفيف اللحم في المنزل

إذا كنت تريد لا تملك مهارات الجزارين ولا تتحمل تكلفة الثلاجة الجافة المتخصصة من اجل تجفيف اللحم فإليك بعض النصائح لعملية التعتيق والتجفيف في المنزل.

يعد اختيار اللحوم أمرًا ضروريًا لأن حجم اللحم سيتقلص ووزنه سينخفض بسبب العملية.

لذلك يفضل اختيار قطعة كبيرة من لحم البقر ذات السطح الدهني من الخارج. ستعمل الطبقة الدهنية على تقليل فقدان الألياف العضلية عند التجفيف في النهاية.

أحد الأسباب التي تجعل التجفيف في المنزل مكلفًا هو أنه يُنصح باستخدام ثلاجة منفصلة.

قد تكون عملية تجفيف وتعتيق اللحم مكلفة في المطاعم لكن يمكن القيام بها في المنزل يورونيوز

هناك حاجة إلى ثلاجة مخصصة لأن رائحة اللحم يمكن أن تكون قوية أثناء العملية مما يترك العناصر الأخرى في الثلاجة تنبعث منها رائحة وطعم كريهين.

ينصح بوضع مروحة صغيرة داخل الثلاجة للحفاظ على تدفق الهواء، ووضع وعاء في الأسفل لجمع القطرات التي قد تنبعث من قطعة اللحم عند عملية التجفيف والتعتيق.

يجب وضع قطعة اللحم بشكل معلق في الهواء كربطها أسفل رف الثلاجة من أجل السماح بوصول الهواء إلى جميع جوانب اللحم البقري. سوف يتعفن أي جزء من اللحم إذا لم يصله هواء. بعد هذا نترك قطعة اللحم تجف وتعتق لمدة 28 يوما.

بعد مرور هذه المدة نقوم بإزالة القطعة من الثلاجة وتنظيف الطبقة الخارجية غير المرغوب فيها من اللحوم والدهون المعرضة للهواء.

ثم أخيرًا نقوم بطهي شرائح اللحم الجافة في المنزل والاستمتاع بها تمامًا مثل الجبن، كلما طالت مدة التجفيف كلما كان الطعم فريدا.