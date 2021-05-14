تعرف على الشيف بريالباتو أول امرأة تفوز بلقب "أفضل طاه حلويات في العالم"

في برنامج "تيست" التقت يورونيوز بالطاهية أو الشيف الفرنسية جيسيكا بريالباتو والتي شاركت وصفتها المبتكرة والتي تعمل عليها وتغير فيها بغية الوصول إلى التركيبة المثالية لتحلية مثالية ستشارك بها في معرض إكسبو 2020 في دبي.

انضمت يورونيوز إلى الشيف بريالباتو التي تتواجد حاليا في مطعم براسيري بولود بفندق سوفيتل أوبليسك في دبي استعداد لإكسبو 2020 الذي تم تأجيله إلى أكتوبر القادم بسبب الجائحة.

وتم تعيين الشيف كسفيرة للجناح الفرنسي في المعرض بعدما حصلت على لقب "أفضل شيف حلويات في العالم" لعام 2019 في حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعمًا في العالم.

ويعد هذا اللقب أحد أهم الجوائز في عالم الطبخ في العالم كما أنها المرة الأولى التي تفوز فيه امرأة بهذا اللقب.

فكيف تستعد بريالباتو لهذه المنافسة وما الذي يميز تحليتها التي ستشارك بها في إكسبو 2020؟

على خطى والدها الذي كان يملك مخبزة ومتجر حلويات، درست بريالباتو البالغة من العمر 35 عاما الطبخ والفندقة في مدرسة الفنادق الشهيرة في بياريتز الفرنسية والتي تخرجت منها عام 2008.

بعد سنوات من التعلم والتجارب في مطاعم مختلفة دخلت بريالباتو عالم الطبخ والحلويات من أوسع أبوابه حينما حصلت على عقد للعمل كشيف في سلسلة مطاعم "ألان دوكاس" الشهيرة.

وباتت جيسيكا الشيف الخاص بالحلويات في مطعم "ألان دوكاس" الحائز على نجمة ميشلان في بلازا أثيني في العاصمة باريس.

ويتماشى أسلوبها في الطهي مع مفهوم الشيف الفرنسي الشهير آلان دوكاس عن "الطبيعة" والحاصل على 3 نجمات ميشلان من ثلاث مطاعم مختلفة.

ويرتكز هذا النهج في الطهو على تعزيز الأكل الصحي من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية في الذوق. فبالنسبة للأطباق المملوءة تقليديًا بالسكريات مثلا، تختار الشيف الفراولة والعسل كمحليات طبيعية بدل اللجوء إلى السكر الصناعي.

استخدام العسل لطهي الفواكه إحدى الطرق المبتكرة للشيف بريالباتو euronews Credit: Dubai

تتحدث بريالباتو بشغف عن المنتجات المحلية التي اكتشفتها في دبي وباتت تستخدم عددا منها في تحضير حلوياتها.

وتماشياً مع موضوع إكسبو 2020، يعزز أسلوبها في الطبخ الاستدامة ودمج المكونات الصديقة للبيئة من خلال جمعها بين الفواكه الموسمية و المنتجات محلية الصنع.

التحلية التي تخطط الشيف المشاركة بها في إكسبو 2020 euronews Credit: Dubai

واستلهمت الشاف بريالباتو من مناخ دبي الحار لكي تعد هذه الحلوى التي تعمل عليها من أجل عرضها في الجناح الفرنسي، وتطمح إلى ابتكار طبق رائع ومنعش للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

وعبرت بريالباتو عن إعجابها بأنواع التمور الموجودة في دبي والتي يمكن أن تستخدم كسكر طبيعي حيث اختارت استخدام التمر في وصفتها لإضافة الحلاوة لوصفتها التي لم يتم تحديد معالمها مائة في المائة على حد وصفها.

تستخدم بريالباتو التمر المحلي كمصدر سكر طبيعي لإعداد التحلية euronews Credit: Dubai

وتعمل بريالياتو بتفان من أن أجل الحصول على وصفة وذوق وشكل يليق بمقام المطبخ الفرنسي الذي يتسم بسمعة عالمية وباللقب الذي تحمله.

ومع بقاء خمسة أشهر عن موعد إكسبو 2020، توضح بريالباتو أن هذا الطبق من المرجح جدًا تغير فيه بعض الأشياء. وألمحت إلى استبدال البطيخ بفاكهة أخرى.

تشرح كم الجهد المبذول في هذه "اللوحة الفنية" قائلة: "في فرنسا عندما أقوم بتحلية، أحتاج إلى الكثير من الوقت. أحتاج إلى ثلاثة أسابيع إلى شهر واحد لصنع تحلية يحبها جميع الناس".