منطقة أجاريا في جورجيا.. جوهرة تنتظر من يكتشفها

تغطي غابات أجاريا الخضراء 60% من مساحة المنطقة وهي فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمر بعضها 20 مليون سنة.

تقع منطقة أجاريا في جورجيا على طول ساحل البحر الأسود. تاريخياً، كانت ملتقى طرق الحضارات، حيث تلتقي أوروبا بآسيا.

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في هذه الحلقة من برنامج "استكشف"، نختبر ثقافة المدينة الغنية بضيافتها، ونزور باتومي، ثاني أكبر مدينة في جورجيا، بمزيجها من التاريخ القديم والهندسة المعمارية المستقبلية، ونستكشف طبيعة المنطقة المذهلة التي تقع خارج المدينة مباشرةً.

الغابات المطيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تتمتع المنطقة بتنوع كبير في الطبيعة، وكلها يسهل الوصول إليها من باتومي. ومع مناخها شبه الاستوائي، تزدهر أشجار الخيزران وأشجار الحمضيات. يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الممتدة على طول ساحل البحر الأسود، وفي غضون عشر دقائق يكونون في الجبال مع الشلالات والغابات المطيرة البكر.

الغابات في أجاريا يورونيوز

تغطي غابات أجاريا الخضراء 60% من مساحة المنطقة وهي فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمر بعضها 20 مليون سنة. إنها المكان الوحيد في العالم الذي تتعايش فيه الغابات الكولشيكية والغابات المطيرة الرطبة.

حديقة ميتراليا الوطنية هي واحدة من أربع حدائق وطنية محمية في أجاريا والتي تشكل جزءًا من أحد مواقع التراث العالمي.

مايك غارفورث هو خبير غابات بريطاني يعيش في جورجيا منذ العقدين الماضيين، ويشير إلى أن "هذه الغابات نجت خلال العصور الجليدية".

ويقول: "كانت بقية أوروبا مغطاة بمئات الأمتار من الجليد وتم تدمير جميع الغابات. هنا في جورجيا نجا كل شيء. وهنا توجد أنواع، نسميها الأنواع المستوطنة، والتي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر".

ويضيف أن بعض الأشياء التي يحبها في جورجيا هي وفرة الفواكه والخضروات الموسمية اللذيذة ومدى كرم الجورجيين.

ويتابع قائلًا: "تتمتع جورجيا بتاريخ غني جدًا والناس ودودون جدًا ومضيافون للغاية. هناك مقولة في جورجيا مفادها أن الضيف هو هدية من الله".

طبخ الولائم

لا تكتمل أي زيارة إلى جورجيا دون تذوق مأكولاتها اللذيذة، ولكل منطقة تقاليدها المميزة في الطهي. المطبخ الآجري هو مزيج فريد من التوابل الأوروبية والآسيوية التي تطورت على مدى قرون وتشتهر بنكهاتها الشهية وتنوع أطباقها.

خاشابوري آجاري يورونيوز

أحد أشهرها هو خاشابوري الآجاري، وهو خبز لذيذ محشو بالجبن مع صفار البيض في الأعلى. وهي على شكل قارب، وتقول الأسطورة إنها كانت المفضلة لدى البحارة العائدين من رحلاتهم وأن البيضة تمثل الشمس التي تدحرجت في البحر.

نشاط السوبرا يورونيوز

يعد سوبرا الجورجي عيدًا تقليديًا، ولا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من حياة الجورجيين. تمتلئ الطاولة بمجموعة متنوعة من الأطباق، ويمكن أن يستمر العشاء لساعات مع الغناء والشعر ورواية القصص.

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يقود الاحتفال تامادا، أو نخب الحفل، الذي يتمثل دوره المهم في إبقاء الجمهور على الطاولة منخرطًا في سلسلة من الأحاديث، التي غالبًا ما تكون شعرية وفلسفية ونابعة من القلب دائمًا.

التراث الجورجي الفريد

يعود تاريخ صناعة النبيذ الجورجي إلى 8000 عام وهو معترف به من قبل اليونسكو كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

يتم تخزين النبيذ وتعتيقه في قفيفري، وهو جرة خزفية، ويتم تكريم الضيوف بالطقوس القديمة المتمثلة في فتح هذه الجرة.

تعد جورجيا موطنًا لأكثر من 500 نوع من العنب، وبعض الكروم المهددة بالانقراض لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

تراث موسيقي في أجاريا يورونيوز

كما تعد الموسيقى الشعبية والرقص والغناء جزءًا لا يتجزأ من ضيافة سوبرا.

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الغناء متعدد الألحان، وهو أسلوب يجمع بين العديد من الأصوات، ولكل منها لحن خاص بها، معترف به من قبل اليونسكو كجزء من التراث الحي العالمي الثمين أيضًا.

مدينة باتومي

عاصمة منطقة أجاريا هي باتومي ثاني أكبر مدن جورجيا. إنها مدينة نابضة بالحياة مع مزيج من سحر العالم القديم والحداثة. يعود تاريخ المدينة إلى العصور القديمة، وقد ورد ذكرها في أعمال الفيلسوف اليوناني أرسطو.

خلال القرن التاسع عشر، أصبحت ميناءً ذا أهمية دولية على البحر الأسود. تم بناء الجادة الشهيرة في أواخر القرن التاسع عشر. يمتد لمسافة سبعة كيلومترات بجوار البحر ويوفر مساحة خضراء للمشي وركوب الدراجات والركض.

على مدى السنوات العشر إلى الخمسة عشر الماضية، تحولت المدينة إلى مبانٍ شاهقة حديثة وهندسة معمارية مستقبلية.

المباني في باتومي يورونيوز

في هذا السياق، يوضح حاكم مدينة باتومي تورنيكي ريزفادزه أن "أفق باتومي يتغير بسرعة كبيرة وفي نفس الوقت يقترن بالطبيعة وبأصالة المدينة وسحرها. إنه شيء يجذب حقًا جميع المسافرين".

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لدى المنطقة بعض المشاريع الطموحة، بما في ذلك خطط لإنشاء أول مركز تجاري عالمي في المنطقة وجزيرة صناعية على شكل شجرة نخيل.

الحياة الليلية في أجاريا يورونيوز

عندما تغرب الشمس فوق باتومي، تضيء المدينة. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالحياة الليلية، هناك أماكن للحفلات الموسيقية مثل stage 17 الذي يستقبل فنانين عالميين ومحليين.