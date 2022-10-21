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مونيكا بيلوتشي
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شاهد: الجمهور يرحب بحرارة بمونيكا بيلوتشي خلال مهرجان لوميير السينمائي

رحب جمهور مهرجان "لوميير" السينمائي في مدينة ليون الفرنسية بحرارة بالممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، التي تقدم فيلماً لأول مرة في المهرجان تحت عنوان "فتاة عند النافورة" (The Girl in the fountain).

ومنذ السبت تشارك مجموعة من الممثلين والعاملين في القطاع السينمائي السبت في فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان لوميير الذي سيمنح جائزته للمخرج الأمريكي تيم برتون. 

وافتتح المهرجان بتكريم المخرج الفرنسي جان لوك غودار، الذي توفي في أيلول/سبتمبر عن 91 عاماً حيث عرض مقتطف من فيلم "الازدراء" (Mépris) مع ميشال بيكولي (1963). ومن المقرر أن يتم عرض أكثر من 150 فيلماً خلال 9 أيام.

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