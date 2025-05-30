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يحمل الفلسطينيون الطعام والمساعدات الإنسانية أثناء وصولهم إلى خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الأربعاء، 28 مايو 2025
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فيديو. غزة: جوع وطوابير ولا حل في الأفق.. الآلاف يتجمعون أمام مركز جديد للمساعدات في رفح

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سادت الفوضى قبل يومين محيط مركز للمساعدات في جنوب غزة عندما اندفع الفلسطينيون اليائسون عبر الأسوار بحثًا عن الطعام والإمدادات

أطلقت القوات الإسرائيلية القريبة طلقات تحذيرية وسط مشاهد من الذعر في مركز مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها واشنطن وتل أبيب.

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وصف شهود عيان إطلاق دبابات للنار، فيما كانت المروحيات العسكرية تحلق فوقها وتطلق قنابل مضيئة بينما هربت الحشود من المنطقة.

أُصيب ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين، بما في ذلك رجل شوهد ينزف من ساقه.

بعد أن استبد بهم اليأس بسبب أشهر من الحصار الإسرائيلي المطبق، وقد اضطر الآلاف للسير على الأقدام أميالاً عدة انطلاقا من المخيمات المكتظة المتناثرة على طول ساحل غزة، أملا في الحصول على ما يسدّ رمقهم في منطقة ترزح تحت وطأة المجاعة.

توقفت عملية توزيع المساعدات لفترة وجيزة ولكن استؤنفت بمجرد عودة الهدوء إلى المكان.

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