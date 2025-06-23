فيديو. رحلة اللقالق تحت المجهر: رومانيا تطلق مشروعًا علميًا فريدًا لتتبع حياة الطيور

وتشمل العملية وزن العشرات من صغار اللقالق، وقياس أبعادها، ووضع حلقتَي تتبع عليها — واحدة معدنية وأخرى بلاستيكية — تحمل كل منهما رمزًا فريدًا لتسهيل عملية المراقبة. وتشتهر كريستيان، الواقعة في وسط رومانيا، باحتوائها على تجمعات كبيرة من طيور اللقلق، حيث يضم المشروع حاليًا 60 عشًا على الأقل.

من المتوقع أن تساهم البيانات التي يتم جمعها في تعزيز الدراسات المحلية حول أعداد هذه الطيور، كما ستساعد في الكشف عن المخاطر البيئية التي تواجهها أثناء هجرتها السنوية إلى أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الباحثون بأخذ عينات بيولوجية لتحليل الوضع الصحي والبيئي للطيور.

يقود هذا المشروع الطموح طلاب وعلماء من كلية العلوم في جامعة "لوسيان بلاغا" في سيبيو، بدعم من وكالات الحفاظ على البيئة والجهات المحلية. ويأتي هذا الجهد ضمن مساعي علماء البيئة لفهم التحديات التي تواجه الأنواع المهاجرة، والعمل على حمايتها في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.