Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
صورة من الملف - إوز مصري يحتل عشًا للقالق في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
No Comment

فيديو. رحلة اللقالق تحت المجهر: رومانيا تطلق مشروعًا علميًا فريدًا لتتبع حياة الطيور

آخر تحديث:

في خطوة علمية هي الأولى من نوعها، بدأ باحثون في مدينة كريستيان الرومانية بتزويد فراخ اللقلق الأبيض بحلقات مراقبة خاصة، لدراسة تحركاتها وضمان متابعة صحتها ومستويات بقائها على قيد الحياة خلال هجراتها السنوية الطويلة.

وتشمل العملية وزن العشرات من صغار اللقالق، وقياس أبعادها، ووضع حلقتَي تتبع عليها — واحدة معدنية وأخرى بلاستيكية — تحمل كل منهما رمزًا فريدًا لتسهيل عملية المراقبة. وتشتهر كريستيان، الواقعة في وسط رومانيا، باحتوائها على تجمعات كبيرة من طيور اللقلق، حيث يضم المشروع حاليًا 60 عشًا على الأقل.

من المتوقع أن تساهم البيانات التي يتم جمعها في تعزيز الدراسات المحلية حول أعداد هذه الطيور، كما ستساعد في الكشف عن المخاطر البيئية التي تواجهها أثناء هجرتها السنوية إلى أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الباحثون بأخذ عينات بيولوجية لتحليل الوضع الصحي والبيئي للطيور.

يقود هذا المشروع الطموح طلاب وعلماء من كلية العلوم في جامعة "لوسيان بلاغا" في سيبيو، بدعم من وكالات الحفاظ على البيئة والجهات المحلية. ويأتي هذا الجهد ضمن مساعي علماء البيئة لفهم التحديات التي تواجه الأنواع المهاجرة، والعمل على حمايتها في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

