فيديو. الإسرائيليون يأملون مع كشف ترامب عن خطة السلام في ذكرى نوفا

الاقتراح، الذي يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماعه في البيت الأبيض، يخضع الآن لمراجعة من قبل حماس، على الرغم من أن العديد من شروطه قد تم رفضها سابقًا.

يتم تقديم الخطة من قبل ترامب ونتنياهو كفرصة أخيرة لوقف النزاع، مع تزايد إحباط الرئيس الأمريكي من استمراره. أعربت عائلات الضحايا والمختطفين عن آمالها في أن تجلب الخطة التغيير أخيرًا، على الرغم من الشكوك بعد شهور من جهود الوساطة الفاشلة.

موقع مهرجان نوفا، بالقرب من كيبوتس بئيري وعلى بعد بضعة كيلومترات فقط من غزة، لا يزال تذكارًا صارخًا لهجوم حماس في 7 أكتوبر، حيث قُتل أكثر من 260 شخصًا. تغطي ملصقات الذكرى والتكريمات أراضي ما أصبح رمزًا لأكبر مجزرة مدنية في إسرائيل.