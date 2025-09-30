Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تُعرض صورة ملصق للمحتجز الإسرائيلي ألون أوهيل في ريئيم، جنوب إسرائيل، عند الحدود مع غزة
No Comment

فيديو. الإسرائيليون يأملون مع كشف ترامب عن خطة السلام في ذكرى نوفا

آخر تحديث:
تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية

أعرب الإسرائيليون الذين زاروا موقع ذكرى مهرجان نوفا الموسيقي عن أمل حذر يوم الثلاثاء بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

الاقتراح، الذي يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماعه في البيت الأبيض، يخضع الآن لمراجعة من قبل حماس، على الرغم من أن العديد من شروطه قد تم رفضها سابقًا.

يتم تقديم الخطة من قبل ترامب ونتنياهو كفرصة أخيرة لوقف النزاع، مع تزايد إحباط الرئيس الأمريكي من استمراره. أعربت عائلات الضحايا والمختطفين عن آمالها في أن تجلب الخطة التغيير أخيرًا، على الرغم من الشكوك بعد شهور من جهود الوساطة الفاشلة.

موقع مهرجان نوفا، بالقرب من كيبوتس بئيري وعلى بعد بضعة كيلومترات فقط من غزة، لا يزال تذكارًا صارخًا لهجوم حماس في 7 أكتوبر، حيث قُتل أكثر من 260 شخصًا. تغطي ملصقات الذكرى والتكريمات أراضي ما أصبح رمزًا لأكبر مجزرة مدنية في إسرائيل.

