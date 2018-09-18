المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنصف سيدة طردتها محكمة بلجيكية لرفضها خلع الحجاب

بأغلبية ستة أصوات مقابل صوت واحد، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ قرار إحدى المحاكم البلجيكية لم يكن منصفا بحق السيدة هاجر لعشيري، التي طردتها محكمة بلجيكية بعيد رفضها خلع الحجاب الذي كانت ترتديه، وهي قضية تعود إلى حوالي عشر سنوات.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت القرائن التي قدمتها المحكمة البلجيكية، التي اعتبرت أنّ سبب المطالبة بخلع الحجاب من السيدة لعشيري يعود في الأساس إلى حماية النظام، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية حجة ضعيفة حيث أكدت أنّ الطريقة التي تصرفت بها السيدة لعشيري عندما دخلت قاعة المحكمة لا تمثل بأيّ شكل من الأشكال "عدم احترام" أو "تهديدا للسير السلس لجلسة المحاكمة".

وكانت السيدة هاجر لعشيري قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2008، احتجاجا على قرار طردها من طرف هيئة محكمة بلجيكية بعد أن رفضت خلع الحجاب حينما استدعيت لجلسة مرافعة للإدلاء بإفادتها في قضية تخص مقتل شقيقها في العام 2007.