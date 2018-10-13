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طياران هنديان يقودان طائرة "بطنها ممزق" لأربع ساعات!

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طياران هنديان يقودان طائرة "بطنها ممزق" لأربع ساعات!

طياران هنديان يقودان طائرة "بطنها ممزق" لأربع ساعات!
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لمدة لا تقل عن أربع ساعات، بقيت طائرة Air India Express تحلق في الهواء، بالرغم من الحادث الذي وقع لها، دون انتباه الطيار.

الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 كانت تقل 136 شخصا، تعرضت لتمزق في منطقة "البطن"، لارتطامها بحائط في المطار أثناء الاقلاع، وهو الأمر الذي لم ينتبه له الكابتن، ولم يعلم به إلا عندما أبلغه طاقم المطار لما جرى.

الطائرة التي أقلعت من مدينة تاميل نادو، متوجهة إلى دبي، اضطر الكابتن إلى أن يعيد توجيهها إلى مطار مومباي.

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الطياران اللذان لديهما تجربة مشتركة من حوالي 6600 ساعة على طائرة بوينغ 737، أي ما يساوي تسعة أشهر من الطيران المستمر دون توقف، أكدا بأن أنظمة الطائرة تعمل بشكل طبيعي، لذا قررا مواصلة الطيران، وتحويلها إلى مطار مومباي كإجراء احترازي.

وتم نقل المسافرين إلى طائرة أخرى تابعة لنفس شركة الطيران، لإكمال رحلتهم إلى دبي.

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I'm afraid I can't do that.");var n=e.getBoundingClientRect(),i=e.parentNode.getBoundingClientRect(),r=document.body.getBoundingClientRect(),o=window.pageYOffset,a=window.pageXOffset;return{width:n.width,height:n.height,offset:{top:n.top+o,left:n.left+a},parentDims:{width:i.width,height:i.height,offset:{top:i.top+o,left:i.left+a}},windowDims:{width:r.width,height:r.height,offset:{top:o,left:a}}}}function i(e,t,i,r,o,a){var s=n(e),l=t?n(t):null;switch(i){case"top":return{left:Foundation.rtl()?l.offset.left-s.width+l.width:l.offset.left,top:l.offset.top-(s.height+r)};case"left":return{left:l.offset.left-(s.width+o),top:l.offset.top};case"right":return{left:l.offset.left+l.width+o,top:l.offset.top};case"center top":return{left:l.offset.left+l.width/2-s.width/2,top:l.offset.top-(s.height+r)};case"center bottom":return{left:a?o:l.offset.left+l.width/2-s.width/2,top:l.offset.top+l.height+r};case"center 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n&&(e=":not("+e+")"),1===t.length&&1===i.nodeType?he.find.matchesSelector(i,e)?[i]:[]:he.find.matches(e,he.grep(t,function(e){return 1===e.nodeType}))},he.fn.extend({find:function(e){var t,n,i=this.length,r=this;if("string"!=typeof e)return this.pushStack(he(e).filter(function(){for(t=0;t1?he.uniqueSort(n):n},filter:function(e){return this.pushStack(r(this,e||[],!1))},not:function(e){return this.pushStack(r(this,e||[],!0))},is:function(e){return!!r(this,"string"==typeof e&&_e.test(e)?he(e):e||[],!1).length}});var Ee,Se=/^(?:\s*(<[\w\W]+>)[^>]*|#([\w-]+))$/,ke=he.fn.init=function(e,t,n){var i,r;if(!e)return this;if(n=n||Ee,"string"==typeof e){if(i="<"===e[0]&&">"===e[e.length-1]&&e.length>=3?[null,e,null]:Se.exec(e),!i||!i[1]&&t)return!t||t.jquery?(t||n).find(e):this.constructor(t).find(e);if(i[1]){if(t=t instanceof he?t[0]:t,he.merge(this,he.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:te,!0)),Te.test(i[1])&&he.isPlainObject(t))for(i in t)he.isFunction(this[i])?this[i](t[i]):this.attr(i,t[i]);return this}return r=te.getElementById(i[2]),r&&(this[0]=r,this.length=1),this}return e.nodeType?(this[0]=e,this.length=1,this):he.isFunction(e)?void 0!==n.ready?n.ready(e):e(he):he.makeArray(e,this)};ke.prototype=he.fn,Ee=he(te);var Ae=/^(?:parents|prev(?:Until|All))/,Oe={children:!0,contents:!0,next:!0,prev:!0};he.fn.extend({has:function(e){var t=he(e,this),n=t.length;return this.filter(function(){for(var e=0;e-1:1===n.nodeType&&he.find.matchesSelector(n,e))){o.push(n);break}return this.pushStack(o.length>1?he.uniqueSort(o):o)},index:function(e){return e?"string"==typeof e?ae.call(he(e),this[0]):ae.call(this,e.jquery?e[0]:e):this[0]&&this[0].parentNode?this.first().prevAll().length:-1},add:function(e,t){return this.pushStack(he.uniqueSort(he.merge(this.get(),he(e,t))))},addBack:function(e){return this.add(null==e?this.prevObject:this.prevObject.filter(e))}}),he.each({parent:function(e){var t=e.parentNode;return t&&11!==t.nodeType?t:null},parents:function(e){return be(e,"parentNode")},parentsUntil:function(e,t,n){return be(e,"parentNode",n)},next:function(e){return o(e,"nextSibling")},prev:function(e){return o(e,"previousSibling")},nextAll:function(e){return be(e,"nextSibling")},prevAll:function(e){return be(e,"previousSibling")},nextUntil:function(e,t,n){return be(e,"nextSibling",n)},prevUntil:function(e,t,n){return be(e,"previousSibling",n)},siblings:function(e){return xe((e.parentNode||{}).firstChild,e)},children:function(e){return xe(e.firstChild)},contents:function(e){return e.contentDocument||he.merge([],e.childNodes)}},function(e,t){he.fn[e]=function(n,i){var r=he.map(this,t,n);return"Until"!==e.slice(-5)&&(i=n),i&&"string"==typeof i&&(r=he.filter(i,r)),this.length>1&&(Oe[e]||he.uniqueSort(r),Ae.test(e)&&r.reverse()),this.pushStack(r)}});var Ne=/[^\x20\t\r\n\f]+/g;he.Callbacks=function(e){e="string"==typeof e?a(e):he.extend({},e);var t,n,i,r,o=[],s=[],l=-1,u=function(){for(r=e.once,i=t=!0;s.length;l=-1)for(n=s.shift();++l-1;)o.splice(n,1),n<=l&&l--}),this},has:function(e){return e?he.inArray(e,o)>-1:o.length>0},empty:function(){return o&&(o=[]),this},disable:function(){return r=s=[],o=n="",this},disabled:function(){return!o},lock:function(){return r=s=[],n||t||(o=n=""),this},locked:function(){return!!r},fireWith:function(e,n){return r||(n=n||[],n=[e,n.slice?n.slice():n],s.push(n),t||u()),this},fire:function(){return c.fireWith(this,arguments),this},fired:function(){return!!i}};return c},he.extend({Deferred:function(t){var n=[["notify","progress",he.Callbacks("memory"),he.Callbacks("memory"),2],["resolve","done",he.Callbacks("once memory"),he.Callbacks("once memory"),0,"resolved"],["reject","fail",he.Callbacks("once memory"),he.Callbacks("once memory"),1,"rejected"]],i="pending",r={state:function(){return i},always:function(){return o.done(arguments).fail(arguments),this},catch:function(e){return r.then(null,e)},pipe:function(){var e=arguments;return he.Deferred(function(t){he.each(n,function(n,i){var r=he.isFunction(e[i[4]])&&e[i[4]];o[i[1]](function(){var e=r&&r.apply(this,arguments);e&&he.isFunction(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[i[0]+"With"](this,r?[e]:arguments)})}),e=null}).promise()},then:function(t,i,r){function o(t,n,i,r){return function(){var u=this,c=arguments,d=function(){var e,d;if(!(t=a&&(i!==l&&(u=void 0,c=[e]),n.rejectWith(u,c))}};t?p():(he.Deferred.getStackHook&&(p.stackTrace=he.Deferred.getStackHook()),e.setTimeout(p))}}var a=0;return he.Deferred(function(e){n[0][3].add(o(0,e,he.isFunction(r)?r:s,e.notifyWith)),n[1][3].add(o(0,e,he.isFunction(t)?t:s)),n[2][3].add(o(0,e,he.isFunction(i)?i:l))}).promise()},promise:function(e){return null!=e?he.extend(e,r):r}},o={};return he.each(n,function(e,t){var a=t[2],s=t[5];r[t[1]]=a.add,s&&a.add(function(){i=s},n[3-e][2].disable,n[0][2].lock),a.add(t[3].fire),o[t[0]]=function(){return o[t[0]+"With"](this===o?void 0:this,arguments),this},o[t[0]+"With"]=a.fireWith}),r.promise(o),t&&t.call(o,o),o},when:function(e){var t=arguments.length,n=t,i=Array(n),r=ie.call(arguments),o=he.Deferred(),a=function(e){return function(n){i[e]=this,r[e]=arguments.length>1?ie.call(arguments):n,--t||o.resolveWith(i,r)}};if(t<=1&&(u(e,o.done(a(n)).resolve,o.reject),"pending"===o.state()||he.isFunction(r[n]&&r[n].then)))return o.then();for(;n--;)u(r[n],a(n),o.reject);return o.promise()}});var Pe=/^(Eval|Internal|Range|Reference|Syntax|Type|URI)Error$/;he.Deferred.exceptionHook=function(t,n){e.console&&e.console.warn&&t&&Pe.test(t.name)&&e.console.warn("jQuery.Deferred exception: "+t.message,t.stack,n)},he.readyException=function(t){e.setTimeout(function(){throw t})};var De=he.Deferred();he.fn.ready=function(e){return De.then(e).catch(function(e){he.readyException(e)}),this},he.extend({isReady:!1,readyWait:1,holdReady:function(e){e?he.readyWait++:he.ready(!0)},ready:function(e){(e===!0?--he.readyWait:he.isReady)||(he.isReady=!0,e!==!0&&--he.readyWait>0||De.resolveWith(te,[he]))}}),he.ready.then=De.then,"complete"===te.readyState||"loading"!==te.readyState&&!te.documentElement.doScroll?e.setTimeout(he.ready):(te.addEventListener("DOMContentLoaded",c),e.addEventListener("load",c));var Ie=function(e,t,n,i,r,o,a){var s=0,l=e.length,u=null==n;if("object"===he.type(n)){r=!0;for(s in n)Ie(e,t,s,n[s],!0,o,a)}else if(void 0!==i&&(r=!0,he.isFunction(i)||(a=!0),u&&(a?(t.call(e,i),t=null):(u=t,t=function(e,t,n){return u.call(he(e),n)})),t))for(;s1,null,!0)},removeData:function(e){return this.each(function(){Me.remove(this,e)})}}),he.extend({queue:function(e,t,n){var i;if(e)return t=(t||"fx")+"queue",i=ze.get(e,t),n&&(!i||he.isArray(n)?i=ze.access(e,t,he.makeArray(n)):i.push(n)),i||[]},dequeue:function(e,t){t=t||"fx";var n=he.queue(e,t),i=n.length,r=n.shift(),o=he._queueHooks(e,t),a=function(){he.dequeue(e,t)};"inprogress"===r&&(r=n.shift(),i--),r&&("fx"===t&&n.unshift("inprogress"),delete o.stop,r.call(e,a,o)),!i&&o&&o.empty.fire()},_queueHooks:function(e,t){var n=t+"queueHooks";return ze.get(e,n)||ze.access(e,n,{empty:he.Callbacks("once memory").add(function(){ze.remove(e,[t+"queue",n])})})}}),he.fn.extend({queue:function(e,t){var n=2;return"string"!=typeof e&&(t=e,e="fx",n--),arguments.length\x20\t\r\n\f]+)/i,Xe=/^$|\/(?:java|ecma)script/i,Ge={option:[1,""],thead:[1,"","
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0}),t=(t||"").match(Ne)||[""],u=t.length;u--;)s=Ze.exec(t[u])||[],f=m=s[1],h=(s[2]||"").split(".").sort(),f&&(d=he.event.special[f]||{},f=(r?d.delegateType:d.bindType)||f,d=he.event.special[f]||{},c=he.extend({type:f,origType:m,data:i,handler:n,guid:n.guid,selector:r,needsContext:r&&he.expr.match.needsContext.test(r),namespace:h.join(".")},o),(p=l[f])||(p=l[f]=[],p.delegateCount=0,d.setup&&d.setup.call(e,i,h,a)!==!1||e.addEventListener&&e.addEventListener(f,a)),d.add&&(d.add.call(e,c),c.handler.guid||(c.handler.guid=n.guid)),r?p.splice(p.delegateCount++,0,c):p.push(c),he.event.global[f]=!0)},remove:function(e,t,n,i,r){var o,a,s,l,u,c,d,p,f,h,m,g=ze.hasData(e)&&ze.get(e);if(g&&(l=g.events)){for(t=(t||"").match(Ne)||[""],u=t.length;u--;)if(s=Ze.exec(t[u])||[],f=m=s[1],h=(s[2]||"").split(".").sort(),f){for(d=he.event.special[f]||{},f=(i?d.delegateType:d.bindType)||f,p=l[f]||[],s=s[2]&&new RegExp("(^|\\.)"+h.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"),a=o=p.length;o--;)c=p[o],!r&&m!==c.origType||n&&n.guid!==c.guid||s&&!s.test(c.namespace)||i&&i!==c.selector&&("**"!==i||!c.selector)||(p.splice(o,1),c.selector&&p.delegateCount--,d.remove&&d.remove.call(e,c));a&&!p.length&&(d.teardown&&d.teardown.call(e,h,g.handle)!==!1||he.removeEvent(e,f,g.handle),delete l[f])}else for(f in l)he.event.remove(e,f+t[u],n,i,!0);he.isEmptyObject(l)&&ze.remove(e,"handle events")}},dispatch:function(e){var t,n,i,r,o,a,s=he.event.fix(e),l=new Array(arguments.length),u=(ze.get(this,"events")||{})[s.type]||[],c=he.event.special[s.type]||{};for(l[0]=s,t=1;t=1))for(;u!==this;u=u.parentNode||this)if(1===u.nodeType&&("click"!==e.type||u.disabled!==!0)){for(o=[],a={},n=0;n-1:he.find(r,this,null,[u]).length),a[r]&&o.push(i);o.length&&s.push({elem:u,handlers:o})}return u=this,l\x20\t\r\n\f]*)[^>]*)\/>/gi,tt=/\s*$/g;he.extend({htmlPrefilter:function(e){return e.replace(et,"<$1>")},clone:function(e,t,n){var i,r,o,a,s=e.cloneNode(!0),l=he.contains(e.ownerDocument,e);if(!(pe.noCloneChecked||1!==e.nodeType&&11!==e.nodeType||he.isXMLDoc(e)))for(a=v(s),o=v(e),i=0,r=o.length;i0&&y(a,!l&&v(e,"script")),s},cleanData:function(e){for(var t,n,i,r=he.event.special,o=0;void 0!==(n=e[o]);o++)if(Le(n)){if(t=n[ze.expando]){if(t.events)for(i in t.events)r[i]?he.event.remove(n,i):he.removeEvent(n,i,t.handle);n[ze.expando]=void 0}n[Me.expando]&&(n[Me.expando]=void 0)}}}),he.fn.extend({detach:function(e){return N(this,e,!0)},remove:function(e){return N(this,e)},text:function(e){return Ie(this,function(e){return void 0===e?he.text(this):this.empty().each(function(){1!==this.nodeType&&11!==this.nodeType&&9!==this.nodeType||(this.textContent=e)})},null,e,arguments.length)},append:function(){return O(this,arguments,function(e){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){ var t=C(this,e);t.appendChild(e)}})},prepend:function(){return O(this,arguments,function(e){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){var t=C(this,e);t.insertBefore(e,t.firstChild)}})},before:function(){return O(this,arguments,function(e){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(e,this)})},after:function(){return O(this,arguments,function(e){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(e,this.nextSibling)})},empty:function(){for(var e,t=0;null!=(e=this[t]);t++)1===e.nodeType&&(he.cleanData(v(e,!1)),e.textContent="");return this},clone:function(e,t){return e=null!=e&&e,t=null==t?e:t,this.map(function(){return he.clone(this,e,t)})},html:function(e){return Ie(this,function(e){var t=this[0]||{},n=0,i=this.length;if(void 0===e&&1===t.nodeType)return t.innerHTML;if("string"==typeof 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i,r,o=e.nodeType;if(3!==o&&8!==o&&2!==o)return"undefined"==typeof e.getAttribute?he.prop(e,t,n):(1===o&&he.isXMLDoc(e)||(r=he.attrHooks[t.toLowerCase()]||(he.expr.match.bool.test(t)?vt:void 0)),void 0!==n?null===n?void he.removeAttr(e,t):r&&"set"in r&&void 0!==(i=r.set(e,n,t))?i:(e.setAttribute(t,n+""),n):r&&"get"in r&&null!==(i=r.get(e,t))?i:(i=he.find.attr(e,t),null==i?void 0:i))},attrHooks:{type:{set:function(e,t){if(!pe.radioValue&&"radio"===t&&he.nodeName(e,"input")){var n=e.value;return e.setAttribute("type",t),n&&(e.value=n),t}}}},removeAttr:function(e,t){var n,i=0,r=t&&t.match(Ne);if(r&&1===e.nodeType)for(;n=r[i++];)e.removeAttribute(n)}}),vt={set:function(e,t,n){return t===!1?he.removeAttr(e,n):e.setAttribute(n,n),n}},he.each(he.expr.match.bool.source.match(/\w+/g),function(e,t){var n=yt[t]||he.find.attr;yt[t]=function(e,t,i){var r,o,a=t.toLowerCase();return i||(o=yt[a],yt[a]=r,r=null!=n(e,t,i)?a:null,yt[a]=o),r}});var 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t=e.parentNode;t&&(t.selectedIndex,t.parentNode&&t.parentNode.selectedIndex)}}),he.each(["tabIndex","readOnly","maxLength","cellSpacing","cellPadding","rowSpan","colSpan","useMap","frameBorder","contentEditable"],function(){he.propFix[this.toLowerCase()]=this}),he.fn.extend({addClass:function(e){var t,n,i,r,o,a,s,l=0;if(he.isFunction(e))return this.each(function(t){he(this).addClass(e.call(this,t,Y(this)))});if("string"==typeof e&&e)for(t=e.match(Ne)||[];n=this[l++];)if(r=Y(n),i=1===n.nodeType&&" "+q(r)+" "){for(a=0;o=t[a++];)i.indexOf(" "+o+" ")<0&&(i+=o+" ");s=q(i),r!==s&&n.setAttribute("class",s)}return this},removeClass:function(e){var t,n,i,r,o,a,s,l=0;if(he.isFunction(e))return this.each(function(t){he(this).removeClass(e.call(this,t,Y(this)))});if(!arguments.length)return this.attr("class","");if("string"==typeof e&&e)for(t=e.match(Ne)||[];n=this[l++];)if(r=Y(n),i=1===n.nodeType&&" "+q(r)+" "){for(a=0;o=t[a++];)for(;i.indexOf(" "+o+" ")>-1;)i=i.replace(" "+o+" "," ");s=q(i),r!==s&&n.setAttribute("class",s)}return this},toggleClass:function(e,t){var n=typeof e;return"boolean"==typeof t&&"string"===n?t?this.addClass(e):this.removeClass(e):he.isFunction(e)?this.each(function(n){he(this).toggleClass(e.call(this,n,Y(this),t),t)}):this.each(function(){var t,i,r,o;if("string"===n)for(i=0,r=he(this),o=e.match(Ne)||[];t=o[i++];)r.hasClass(t)?r.removeClass(t):r.addClass(t);else void 0!==e&&"boolean"!==n||(t=Y(this),t&&ze.set(this,"__className__",t),this.setAttribute&&this.setAttribute("class",t||e===!1?"":ze.get(this,"__className__")||""))})},hasClass:function(e){var t,n,i=0;for(t=" "+e+" ";n=this[i++];)if(1===n.nodeType&&(" "+q(Y(n))+" ").indexOf(t)>-1)return!0;return!1}});var xt=/\r/g;he.fn.extend({val:function(e){var t,n,i,r=this[0];{if(arguments.length)return i=he.isFunction(e),this.each(function(n){var r;1===this.nodeType&&(r=i?e.call(this,n,he(this).val()):e,null==r?r="":"number"==typeof r?r+="":he.isArray(r)&&(r=he.map(r,function(e){return null==e?"":e+""})),t=he.valHooks[this.type]||he.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()],t&&"set"in t&&void 0!==t.set(this,r,"value")||(this.value=r))});if(r)return t=he.valHooks[r.type]||he.valHooks[r.nodeName.toLowerCase()],t&&"get"in t&&void 0!==(n=t.get(r,"value"))?n:(n=r.value,"string"==typeof n?n.replace(xt,""):null==n?"":n)}}}),he.extend({valHooks:{option:{get:function(e){var t=he.find.attr(e,"value");return null!=t?t:q(he.text(e))}},select:{get:function(e){var t,n,i,r=e.options,o=e.selectedIndex,a="select-one"===e.type,s=a?null:[],l=a?o+1:r.length;for(i=o<0?l:a?o:0;i-1)&&(n=!0);return n||(e.selectedIndex=-1),o}}}}),he.each(["radio","checkbox"],function(){he.valHooks[this]={set:function(e,t){if(he.isArray(t))return e.checked=he.inArray(he(e).val(),t)>-1}},pe.checkOn||(he.valHooks[this].get=function(e){return null===e.getAttribute("value")?"on":e.value})});var _t=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/;he.extend(he.event,{trigger:function(t,n,i,r){var o,a,s,l,u,c,d,p=[i||te],f=ue.call(t,"type")?t.type:t,h=ue.call(t,"namespace")?t.namespace.split("."):[];if(a=s=i=i||te,3!==i.nodeType&&8!==i.nodeType&&!_t.test(f+he.event.triggered)&&(f.indexOf(".")>-1&&(h=f.split("."),f=h.shift(),h.sort()),u=f.indexOf(":")<0&&"on"+f,t=t[he.expando]?t:new he.Event(f,"object"==typeof t&&t),t.isTrigger=r?2:3,t.namespace=h.join("."),t.rnamespace=t.namespace?new RegExp("(^|\\.)"+h.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,t.result=void 0,t.target||(t.target=i),n=null==n?[t]:he.makeArray(n,[t]),d=he.event.special[f]||{},r||!d.trigger||d.trigger.apply(i,n)!==!1)){if(!r&&!d.noBubble&&!he.isWindow(i)){for(l=d.delegateType||f,_t.test(l+f)||(a=a.parentNode);a;a=a.parentNode)p.push(a),s=a;s===(i.ownerDocument||te)&&p.push(s.defaultView||s.parentWindow||e)}for(o=0;(a=p[o++])&&!t.isPropagationStopped();)t.type=o>1?l:d.bindType||f,c=(ze.get(a,"events")||{})[t.type]&&ze.get(a,"handle"),c&&c.apply(a,n),c=u&&a[u],c&&c.apply&&Le(a)&&(t.result=c.apply(a,n),t.result===!1&&t.preventDefault());return t.type=f,r||t.isDefaultPrevented()||d._default&&d._default.apply(p.pop(),n)!==!1||!Le(i)||u&&he.isFunction(i[f])&&!he.isWindow(i)&&(s=i[u],s&&(i[u]=null),he.event.triggered=f,i[f](),he.event.triggered=void 0,s&&(i[u]=s)),t.result}},simulate:function(e,t,n){var i=he.extend(new he.Event,n,{type:e,isSimulated:!0});he.event.trigger(i,null,t)}}),he.fn.extend({trigger:function(e,t){return this.each(function(){he.event.trigger(e,t,this)})},triggerHandler:function(e,t){var n=this[0];if(n)return he.event.trigger(e,t,n,!0)}}),he.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,t){he.fn[t]=function(e,n){return arguments.length>0?this.on(t,null,e,n):this.trigger(t)}}),he.fn.extend({hover:function(e,t){return this.mouseenter(e).mouseleave(t||e)}}),pe.focusin="onfocusin"in e,pe.focusin||he.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(e,t){var n=function(e){he.event.simulate(t,e.target,he.event.fix(e))};he.event.special[t]={setup:function(){var i=this.ownerDocument||this,r=ze.access(i,t);r||i.addEventListener(e,n,!0),ze.access(i,t,(r||0)+1)},teardown:function(){var i=this.ownerDocument||this,r=ze.access(i,t)-1;r?ze.access(i,t,r):(i.removeEventListener(e,n,!0),ze.remove(i,t))}}});var Tt=e.location,Ct=he.now(),Et=/\?/;he.parseXML=function(t){var n;if(!t||"string"!=typeof t)return null;try{n=(new e.DOMParser).parseFromString(t,"text/xml")}catch(e){n=void 0}return n&&!n.getElementsByTagName("parsererror").length||he.error("Invalid XML: "+t),n};var St=/\[\]$/,kt=/\r?\n/g,At=/^(?:submit|button|image|reset|file)$/i,Ot=/^(?:input|select|textarea|keygen)/i;he.param=function(e,t){var n,i=[],r=function(e,t){var n=he.isFunction(t)?t():t;i[i.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(null==n?"":n)};if(he.isArray(e)||e.jquery&&!he.isPlainObject(e))he.each(e,function(){r(this.name,this.value)});else for(n in e)X(n,e[n],t,r);return i.join("&")},he.fn.extend({serialize:function(){return he.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){var e=he.prop(this,"elements");return e?he.makeArray(e):this}).filter(function(){var e=this.type;return 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0,t,"script")}}),he.each(["get","post"],function(e,t){he[t]=function(e,n,i,r){return he.isFunction(n)&&(r=r||i,i=n,n=void 0),he.ajax(he.extend({url:e,type:t,dataType:r,data:n,success:i},he.isPlainObject(e)&&e))}}),he._evalUrl=function(e){return he.ajax({url:e,type:"GET",dataType:"script",cache:!0,async:!1,global:!1,throws:!0})},he.fn.extend({wrapAll:function(e){var t;return this[0]&&(he.isFunction(e)&&(e=e.call(this[0])),t=he(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0),this[0].parentNode&&t.insertBefore(this[0]),t.map(function(){for(var e=this;e.firstElementChild;)e=e.firstElementChild;return e}).append(this)),this},wrapInner:function(e){return he.isFunction(e)?this.each(function(t){he(this).wrapInner(e.call(this,t))}):this.each(function(){var t=he(this),n=t.contents();n.length?n.wrapAll(e):t.append(e)})},wrap:function(e){var t=he.isFunction(e);return this.each(function(n){he(this).wrapAll(t?e.call(this,n):e)})},unwrap:function(e){return 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