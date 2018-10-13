طياران هنديان يقودان طائرة "بطنها ممزق" لأربع ساعات!

لمدة لا تقل عن أربع ساعات، بقيت طائرة Air India Express تحلق في الهواء، بالرغم من الحادث الذي وقع لها، دون انتباه الطيار.
الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 كانت تقل 136 شخصا، تعرضت لتمزق في منطقة "البطن"، لارتطامها بحائط في المطار أثناء الاقلاع، وهو الأمر الذي لم ينتبه له الكابتن، ولم يعلم به إلا عندما أبلغه طاقم المطار لما جرى.
الطائرة التي أقلعت من مدينة تاميل نادو، متوجهة إلى دبي، اضطر الكابتن إلى أن يعيد توجيهها إلى مطار مومباي.
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الطياران اللذان لديهما تجربة مشتركة من حوالي 6600 ساعة على طائرة بوينغ 737، أي ما يساوي تسعة أشهر من الطيران المستمر دون توقف، أكدا بأن أنظمة الطائرة تعمل بشكل طبيعي، لذا قررا مواصلة الطيران، وتحويلها إلى مطار مومباي كإجراء احترازي.
وتم نقل المسافرين إلى طائرة أخرى تابعة لنفس شركة الطيران، لإكمال رحلتهم إلى دبي.