معلمون ألمان يتحدون حملة "الوشاية" التي أطلقها حزب البديل اليميني

بعث حوالي 100 مدرس في مدرسة "ماكس براور" للإصلاح، في هامبورغ بألمانيا، رسالة إلى أعضاء حزب البديل في مجلس المدينة، تتضمن اتهامهم بتشويه معنى القانون المدرسي بإطلاقهم مشروع "مدارس حيادية".

وتضمن المشروع وجود صفحة إنترنت يمكن للطلاب التسجيل فيها، وإدخال معلومات شخصية للتواصل، بالإضافة إلى إرسائل الرسائل النصية والإلكترونية.