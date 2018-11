قالت مؤسسة يوجين للعلاقات العامة في دبي يوم الاربعاء أن عارضة الأزياء مايماي إنتراتا ذات الـ 21 عاما أصبحت أول عارضة أزياء فيليبينة تمشي على منصة عرض أزياء في الإمارات العربية الممتحدة، وذلك خلال أسبوع دبي للموضة.

إنتراتا حققت نجوميتها في عام 2017 بعد أن ظهرت برنامج تلفزيون الواقع "الأخر الأكبر بينوي" ثم انتقلت إلى عالم السينما وشاركت ببطولة فيلم "حب على دراجة ثنائية - Loving in Tandem" عام 2017 وفيلم "الذي اختفى بعيدا - Da One That Ghost Away" عام 2018.