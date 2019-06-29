عشية "مليونية 30 يونيو" المجلس العسكري في السودان يحمل قوى الحرية والتغيير مسؤولية سقوط ضحايا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أن "قوى الحرية والتغيير ستتحمل مسؤولية أي خسارة للأرواح أو أي أضرار تنجم عن مسيرة احتجاجية مزمعة يوم غد الأحد 30 يونيو/حزيران".

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية في الخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطلبه تسليم السلطة للمدنيين.

وقادة الجيش وحركة المعارضة في نزاع منذ أسابيع بشأن كيفية إدارة الفترة الانتقالية حتى الانتخابات وذلك بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان عقب 30 عاما في الحكم.

وقال المجلس العسكري في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء "ننبه إلي خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا".

وأضاف "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".

وحذر الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري من وجود "أجندة خفية" و"مخربين" قال إنهم قد ينتهزون الفرصة خلال المسيرة.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين المجلس وقوى الحرية والتغيير ثم انهارت تماما عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في وسط الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل العشرات.

وكان الاعتصام محور الاحتجاجات ضد البشير والمجلس العسكري. ومنذ فض الاعتصام، يسعى وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إعادة الطرفين إلى المحادثات المباشرة.

وقال المجلس العسكري يوم الجمعة إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في 27 يونيو حزيران ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة.

وكانت المعارضة أيدت في السابق مقترحا إثيوبيا قبل أن يقول المجلس العسكري إنه ينبغي دمج جهود الاتحاد وإثيوبيا.

وفي سياق منفصل يوم السبت، قال تجمع المهنيين السودانيين إن رئيس لجنة المعلمين وعضوا بارزا في قوى الحرية والتغيير قد اعتقلا.

ولم يرد بعد تعليق من المجلس العسكري.

ودعا التجمع المجتمع الدولي للمطالبة بإطلاق سراحهما على الفور مشيرا إلى أن الإجراء الذي اتخذه المجلس العسكري يضر بشدة ببناء الثقة في هذه المرحلة.

والتجمع جزء من قوى الحرية والتغيير وكان يتزعم الاحتجاجات ضد البشير.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن حق الشعب السوداني في الاحتجاج والتعبير عن آرائه "أمر أساسي" معبرا عن تأييده لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

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