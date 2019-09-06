سيدة هندية في الـ 73 من عمرها تلد توأم بنات

أنجبت سيدة هندية تبلغ من العمر 73 عامًا توأم بنات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند. مانجياما يارماتي وزوجها البالغ من العمر 82 عامًا عانا طوال حياتهما من العقم، غير أن تطور الطب جعل مانجياما يارماتي تحمل بعد علاج وعملية تخصيب بالأنابيب. الأطباء الذين أشرفوا على الولادة أكدوا أن التوأم في حالة جيدة.

من جهتها أشارت الدكتورة أوما سانكار المختصة في طب النساء والتي تابعت حالة مانجياما يارماتي لبي بي سي بقولها "الأم والرضعتان في حالة جيدة".

أما مانجياما يارماتي فعبرت عن فرحتها بهذه المناسبة وقالت "كنا نحلم دائما بالإنجاب ولكن لم نكن قادرين على الحمل قبل الآن". وقال زوجها سيتاراما راجاراو بعد ساعات من ولادة الأطفال "نحن سعداء بشكل لا يصدق".

ولكن للأسف الفرحة لم تتم طويلا لأن راجاراو تعرض لسكتة دماغية مفاجئة بعد يوم واحد فقط من ولادة بنتيه ونقل على إثرها إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج. وحول مستقبل المولودتين ورعايتهما في حالة حدوث أي شيء للزوجين بسبب تقدمهما في السن قال راجاراو "لا يوجد شيء بين أيدينا وكل ما يجب أن يحدث سيحدث فالأمر بيد الله".

Badhai Ho! Andhra Pradesh woman Mangayamma became the oldest woman to deliver a baby. 74-year old lady gave birth to twins through IVF. She and her husband Y Raja Rao waited for 57 years for a child, finally fulfilling their dream through IVF. pic.twitter.com/cIPeagrppv — Vibhinna Ideas (@Vibhinnaideas) September 6, 2019

مسألة إنجاب الأطفال شكلت هاجسا كبيرا طوال حياة راجاراو وزوجته يارماتي خاصة وأنهما شعرا بالعار والوصم بالقرية. وقالت يارماتي إن الجيران والسكان كانوا يلقبونها بـ "السيدة بلا أطفال". وأضافت "لقد جربنا عدة مرات ورأينا العديد من الأطباء دون حدوث الحمل، لذا فإنني اليوم سعيدة أكثر من أي وقت مضى".

يارماتي وضعت طفلتيها بعملية قيصرية نظرا لصعوبة مثل هذه الحالات النادرة. هذا وسبق وأن أنجبت إمرأة هندية أخرى في السبعينيات من العمر ولداً في العام 2016.