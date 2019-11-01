ماذا وجد وفد برلماني أوروبي غير رسمي حين دخل إحدى حدائق كشمير الخلفية؟

أول الوفود الأجنبية التي حطت الرحال في الشطر الهندي من كشمير المتنازع عليه مع باكستان، كان وفدا أوروبيا، وذلك منذ تغير الدستور حين أصدرت نيودلهي بشأن الإقليم قرار إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة، وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين في آب/أغسطس الماضي.

حضر الوفد الأوروبي إلى المنطقة بدعوة غير رسمية من رئيس الوزارء الهندي ناراندرا مودي، وواجهت الزيارة الكثير من الانتقادات لأنها كانت تفتقد إلى الشفافية بشأن الطرف الذي نظمها ودفع تكاليفها.

النائب البرلماني البريطاني "بيل نيوتن دن" عن حزب الديمقراطيين الأحرار كان واحدا من بين 23 نائبا قاموا بهذه الزيارة إلى المنطقة المتنازع عليها.

وعن ظروف الزيارة قال نيوتن إن الوفد شق طرقات سريناغار لنصف ساعة وإن المحلات التجارية كانت مفتوحة وإن الحياة بدت عادية، ثم تحدث عن الاجتماع في أحد فنادق المنطقة مع نحو مائتي شخصية من المجتمع المدني والزعماء.

اجتماع الوفد الأوروبي بجمعيات المجتمع المدني في أحد فنادق كشمير - بيل نيوتن دن -

واعتبر نيوتن أن تلك الشريحة من المجتمع المدني كانت معبرة في حد ذاتها وممثلة لشريحة واسعة لسكان المنطقة. في المقابل قال أنورادا باسين المحرر في "كشمير تايم" المحلية إنه لم يكن له علم بأي اجتماع مع أي جمعية من المجتمع المدني.

من ناحيته نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن ظروف الزيارة، وفي تصريح ليورونيوز قال إن تلك الزيارة ليس له علم بها وإنها لا تمثل البرلمان الأوروبي، نافيا الصفة الرسمية عن ذلك الوفد كونه ليس جزءا من وفد برلماني أوروبي رسمي.

ولمعرفة كيفية تنظيم الزيارة اتصلت يورونيوز بالنائب كريس ديفيس من حزب الديمقراطيين الأحرار أيضا، والذي دعته في 7 من الشهر الماضي مادي شارما مديرة مؤسسة بحثية في بروكسل لا يعرف ممولها.

وقد أعربت شارما في رسالتها أن مؤسستها ستنظم لقاء مع شخصيات بارزة، منها رئيس الوزراء الهندي "الذي يرغب في لقاء شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي" على حد تعبيرها.

رسالة البريدا لالكتروني التي بعث بها النائب كريس ديفيس إلى يورونيوز

أما عن الطرف الممول فكان معهد "أي أي أن أس" المرتبط بمجلة "إي بي" التي تنشر مقالات معادية لباكستان، وقد استغرقت الزيارة أربعة أيام وحضرت فيها شخصيات هندية وغير هندية مؤثرة، تكتب في مجلة "إي بي" وتهاجم فيها باكستان "كمصدر للأصولية والتشدد". والملاحظ أن شارما لم تربط في رسالتها بين مؤسستها كطرف منظم، والطرف الممول، والحكومة الهندية.

وعندما طلب ديفيس أن يسمح له بالتحدث بحرية مع سكان كشمير دون حضور للجيش الهندي، أعلمته شارما بعد يومين من وصول رسالته أن عدد المدعوين تجاوز الحد المطلوب، وأنه تم التخلي عن استضافته. وقال ديفيس ليورونيوز، إنه يعتقد أن أعمال الحكومة الهندية في كشمير تخون أفضل القيم، في ديمقراطية كبرى.

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