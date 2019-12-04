لقاء ثنائي يجمع بين ترامب وإردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءا ثنائيا لم يكن معلنا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن الاربعاء، وفق الرئاسة التركية.

وغرّد المتحدث باسم الرئاسة التركية على تويتر أن "اللقاء كان مثمرا جدا". وأكد البيت الأبيض اللقاء.

President @RTErdogan, who is in London for the NATO Leaders Meeting, met with President Donald J. Trump of the United States. https://t.co/0or3j12Pevpic.twitter.com/Hbl5isLws6 — Turkish Presidency (@trpresidency) December 4, 2019

وقال ترامب عقب الاجتماع إن تركيا قامت بعمل جيد كعضو بالحلف.

وأكد البيت الأبيض اللقاء الذي تناول بالأخص "أهمية أن تلبي تركيا التزاماتها تجاه الحلف".

ويأتي اللقاء بعد ثلاثة أسابيع من زيارة إردوغان إلى واشنطن، التي قال خلالها ترامب إنّه "معجب جداً" بنظيره التركي.

وبعدما كانت تركيا في مرمى الانتقادات بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية اس-400، فإنّها واجهت انتقادات ضمن الحلف لإطلاقها عمليتها العسكرية ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال سوريا من دون إجراء مشاورات بالخصوص.

ووصل التوتر إلى درجة التحوّل إلى صدام دبلوماسي الأسبوع الماضي حين رد إردوغان على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه هو نفسه "في حال الموت الدماغي".

وقبيل انطلاق القمة، كان ماكرون اتهم أنقرة ب"العمل في بعض الأحيان مع وسطاء" لتنظيم الدولة الإسلامية، واعتبر أنّ البلدين لا يمتلكان "التعريف نفسه" للإرهاب.

ولم يسمح لقاء انعقد الثلاثاء بين الرئيسين الفرنسي والتركي بحضور المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإزالة "كل أوجه الالتباس" ولا بالحصول على "توضيحات" منشودة، وفق ماكرون.

وجاء الاجتماع بعد إعلان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا عن موافقة إردوغان على خطة الحلف الدفاعية في بولندا ودول البلطيق.

وهددت أنقرة سابقاً بعرقلة الخطة ما لم يقبل التحالف وصف تركيا لعدة مجموعات بالإرهابية وفي مقدمتهم قوات حماية الشعب الكردية التي ساهمت في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

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