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شاهد: مزيد من المدنيين السوريين يهربون من ادلب بسبب المعارك

واصل عديد المدنيين السوريين نزوحهم من ادلب جراء معارك عنيفة بين قوات النظام ومجموعات مقاتلة. ويبحث المدنيون على منطقة آمنة بالقرب من تركيا. ودفعت المعارك بنحو 700 ألف مدني إلى النزوح من ادلب والمناطق المحيطة بها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكانت قوات النظام استعادت السيطرة يوم أمس على منطقة الراشدين الرابعة قرب حلب، لتتمكن بذلك من السيطرة بالكامل على الطريق السريعة (أم5)، الرابطة بين أكبر أربع مدن سورية، حيث تربط دمشق بحلب عبر حمص وحماه.

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