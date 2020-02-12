شاهد: مزيد من المدنيين السوريين يهربون من ادلب بسبب المعارك

واصل عديد المدنيين السوريين نزوحهم من ادلب جراء معارك عنيفة بين قوات النظام ومجموعات مقاتلة. ويبحث المدنيون على منطقة آمنة بالقرب من تركيا. ودفعت المعارك بنحو 700 ألف مدني إلى النزوح من ادلب والمناطق المحيطة بها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكانت قوات النظام استعادت السيطرة يوم أمس على منطقة الراشدين الرابعة قرب حلب، لتتمكن بذلك من السيطرة بالكامل على الطريق السريعة (أم5)، الرابطة بين أكبر أربع مدن سورية، حيث تربط دمشق بحلب عبر حمص وحماه.
No Comment المزيد من
شاهد: مظاهرة في باريس للمطالبة بإطلاق سراح باحثيْن معتقليْن في إيران
بيروت: صدامات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة واشتباكات مع قوات الأمن
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية في البرازيل
شاهد: العاصفة سيارا تضرب سويسرا والرياح على أشدها في الجبال
شاهد: سكان بريتاني في فرنسا يستمتعون بمناظر زبد البحر
شاهد: بلغاريون يحتفلون بشفيع مربي النحل ويباركون جرار العسل
شاهد: مهرجان "المزلاج بيتي الصنع" في روسيا
شاهد: نقش أسماء نجوم السينما العالمية على جوائز الأوسكار
شاهد: أستراليا تواجه العواصف والأمطار بعد مسلسل الحرائق
شاهد: عاصفة "سيارا" تضرب ألمانيا
فيديو: العاصفة "سيارا" تضرب إيرلندا والرياح تقطع التيار عن 14 ألف مسكن
شاهد: رياح في هولندا تدفع مترجلا عشرات الأمتار إلى الخلف
شاهد: سلسلة بشرية "نسوية" على امتداد سبعة كيلومترات للتنديد بالعنف ضد المرأة
شاهد: "جرذ ضخم" يتصدر استعراضا مائيا في ثاني أيام كرنفال البندقية