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شاهد: مهرجان الهواء للتراث الصحراوي وموسيقي الطوراق في النيجر

انطلقت الطبعة الـ 15 لـ"مهرجان الهواء 2020" الذي يضم الموسيقى التقليدية وسباقات الهجن والحرف اليدوية في منطقة "إفروان" في النيجر الجمعة 14 فبراير/ شباط الجاري. وتقع بلدة "اإفروان" في منطقة "أقاداز" في شمالي النيجر. وتعد المدينة مهد مهرجان الهواء الشهير الذي يقام سنوياً منذ العام 2001. ويعد المهرجان فرصة للسياح و الفنانين المحليين لإحياء التقاليد وتراث المنطقة الصحراوية. ويحمل "مهرجان الهواء" هذه السنة شعار "السياحة عامل السلام والتنمية".

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