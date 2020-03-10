مفاهيم خاطئة وأسئلة مطروحة حول فيروس كورونا الجديد

من بين أهم التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس "كوفيد-19" غسل اليدين جيدا والتقليل من التنقل مع تخفيف رحلات التسوق وتفادي استخدام وسائل النقل العام إلاّ للضرورة القصوى. وأشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الإنفلونزا في العام 2011، كانوا يستخدمون وسائل النقل العام أكثر من غيرهم.

1- أجهزة تجفيف الأيادي، هل هي فعالة للقضاء على فيروس كورونا المستجد؟

لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر، وذلك بفرك اليدين باستخدام الكحول أو غسلهما بالماء والصابون. وبمجرد تنظيف اليدين، يجب تجفيفهما جيدا باستخدام مناشف ورقية أو مجفف الهواء الدافئ.

أ ب Mark Von Holden

2- هل يؤثر فيروس كورونا المستجد على كبار السن أم أنّ الأشخاص الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للإصابة؟

يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض كالربو وداء السكري وأمراض القلب هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف أجهزتهم المناعية وعدم قدرة أجسامهم على مواجهة العدوى.

AP Gero Breloer

3- ما مدى فعالية الماسحات الضوئية الحرارية في اكتشاف الأشخاص المصابين بالفيروس المستجد؟

لا يمكن للماسحات الحرارية أن تكشف الأشخاص المصابين أو أولئك الذين لم يصابوا بعد بالحمى. وذلك لأن الأمر يستغرق ما بين يومين إلى عشرة أيام قبل اكتشاف الشخص المصاب أو ظهور أعراض الفيروس كالحمى.

Philippines China Outbreak أ ب Aaron Favila

4- هل رش الجسم بالكحول أو الكلور يقضي على فيروس كورونا المستجد؟

رش مواد كالكحول أو الكلور على الجسم قد يضرّ بالملابس وبالأغشية المخاطية على مستوى الفم والعينين. قد يكون الكحول والكلور مفيدين لتطهير الأسطح، ولكن يجب استخدامهما في إطار التوصيات المناسبة.

أ ب Susan Walsh

5- هل يشكل تلقي رسالة أو طرد من الصين تهديدا؟

فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الاتصال من شخص إلى آخر وليس من خلال ملامسة الأشياء، وكثيرا مأ أكد الخبراء أن الفيروس لا يبقى على الرسائل والطرود ومختلف الأشياء الجافة أكثر من ساعتين، وتلقي رسائل أو طرود من الصين لا يعتبر مصدرا رئيسيا للعدوى.

BRIEFE ARBEITERIN Associated Press HANS EDINGER

6- هل اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي تحمي من فيروس كورونا المستجد؟

فيروس كورونا جديد ومختلف لدرجة أنه يحتاج إلى لقاح خاص به حيث يحاول الباحثون تطوير لقاح ضدّ "كوفيد-19". وتدعم منظمة الصحة العالمية جهود خبراء الصحة لاكتشاف لقاحات ضدّ الفيروس، رغم أن اللقاحات التي تمّ التوصل إلى اكتشافها مؤخرا أثبتت عدم فعاليتها ضدّ "كوفيد-19"، ورغم ذلك يشدّد الأطباء على التطعيم ضد أمراض الجهاز التنفسي لحماية أكثر.

أ ب LM Otero

7- هل وضع زيت السمسم يمنع الفيروس المستجد من دخول الجسم؟

هناك بعض المطهرات الكيميائية القادرة على القضاء على فيروس"كوفيد-19" في المنازل والمرافق العامة. وتشمل هذه المطهرات مواد الكلور، الإيثانول، حمض بيراسيتيك والكلوروفورم. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه المواد ضئيلا أو لا يؤثر على الفيروس إذا تمّ وضعها على الجلد أو تحت الأنف. وقد يشكل وضع هذه المواد الكيميائية على الجسم والبشرة خطرا كبيرا.

أ ب Mark Von Holden

8- هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟

إن "كوفيد-19" عبارة عن فيروس مستجد، وبالتالي لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج. ومع ذلك، إذا دخل شخص ما إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19"، فسيضطر إلى استخدام المضادات الحيوية لأن العدوى البكتيرية المشتركة ممكنة.

أ ب Achmad Ibrahim

9- هل يمكن أن يساعد تناول الثوم في منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟

الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على فعالية الثوم للحدّ من انتشار المرض الحالي حيث لا يوجد لحدّ الآن علاج محدد لفيروس كورونا، وجميع العلاجات الموجودة تهدف فقط إلى تخفيف الأعراض.

أ ب Matthew Mead

10- هل شطف الأنف بمحلول ملحي يساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟

هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يمكن أن يساعد الأشخاص على التعافي بسرعة أكبر من نزلات البرد. ومع ذلك، لم يثبت لحدّ الآن أنّ شطف الأنف بانتظام يمنع التهابات الجهاز التنفسي.