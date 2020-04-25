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أرمينيا تحيي "ذكرى الإبادة" تحت الحجر الصحي وتطالب تركيا بالاعتذار
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شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
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شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
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شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند
no comment
شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
no comment
شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
no comment
شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام
no comment
شاهد: تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين
no comment
شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند
no comment
شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
no comment
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)
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شاهد: الحياة تعود مجددا إلى مدينة ووهان الصينية
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شاهد: أجراس طوكيو تقرع امتنانا لعمال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية
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شاهد: الفيضانات تضرب شرق الكونغو وتسفر عن مقتل العشرات
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شاهد: رهبان تايلاند يرتدون الأقنعة الواقية أثناء الدراسة
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شاهد: في الهند.. العمال يلتزمون بالتباعد الاجتماعي قبل الدخول إلى المدينة الاقتصادية نويدا
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منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان يُحرم من زواره بسبب الإحتواء جراء كورونا
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شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام
شاهد: تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين
شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند
شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام
شاهد: تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين
شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند
شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)
شاهد: الصمت يخيّم على مدينة نيويورك بسبب إجراءات الحجر الصحي
شاهد: الحياة تعود مجددا إلى مدينة ووهان الصينية
شاهد: أجراس طوكيو تقرع امتنانا لعمال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية
شاهد: الفيضانات تضرب شرق الكونغو وتسفر عن مقتل العشرات
شاهد: أجهزة توزيع آلي تبيع أقنعة للوجه في تايوان
شاهد: رهبان تايلاند يرتدون الأقنعة الواقية أثناء الدراسة
شاهد: في الهند.. العمال يلتزمون بالتباعد الاجتماعي قبل الدخول إلى المدينة الاقتصادية نويدا
منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان يُحرم من زواره بسبب الإحتواء جراء كورونا