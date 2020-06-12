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شاهد: استخدام "الروبوت النادل" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في هولندا
شاهد: السيول تغمر أجزاء واسعة من جنوب الصين
شاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصادية
شاهد: استئناف العمل جزئيا في قاعات الحلاقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
شاهد:هيوستن تودع جورج فلويد في جنازة مهيبة
مرشدو السياحة في إيطاليا يحتجون على نقص الدعم الاقتصادي
شاهد: شوارع بغداد شبه مهجورة بسبب كورونا
شاهد: شرطة نيبال تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج على تدابير كورونا
شاهد: ابتكار قناع يُظهر بسمة من يضعه في بلجيكا.. ومستشفيات الأطفال معجبة به
شاهد: متظاهرون يستلقون على بطونهم للتنديد بالعنصرية
شاهد: مظاهرات في بلجيكا ضد العنصرية
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة البلجيكية
شاهد: كيف فض حرس سجن شجارا نشب بين السجناء في استراليا
شاهد: العاصفة الاستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية
شاهد: المتظاهرون المناهضون للعنصرية في روما يلتزمون الصمت لمدة ثماني دقائق
شاهد: المئات يتظاهرون ضدّ العنصرية أمام مقر السفارة الأميركية في لندن
شاهد: الجراد يجتاح الهند ويقضي على 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية
أستراليا: مقتل راكب أمواج بعد تعرّضه لهجوم من القرش الأبيض الكبير
شاهد: استمرار العودة الحذرة لأنشطة الحياة في شرق آسيا