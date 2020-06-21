شاهد: السيسي يتفقد وحدات من القوات المسلحة المصرية بالقرب من الحدود الليبية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، السبت، إن أيّ تدخل مصري في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها للقوات المسلحة على الحدود الليبية.

وأمر السيسي الجيش المصري بـ"الجهوزية لأي عملية عسكرية خارج البلاد، إذا احتاج الأمر".

ويأتي تصريح السيسي أمس في ظلّ ارتفاع منسوب التوتر خصوصاً لناحية تدخل أنقرة في النزاع الليبي ودعمها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، المعترف بها دولياً.

وكانت قوات السراج نجحت مؤخراً بوضع حدّ لهجوم عسكري مسلّح شنّه المشير خليفة حفتر منذ نحو أربعة عشر شهراً للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتدعم القاهرة القائد العسكري حفتر.

وتطالب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى التقسيمات بحسب الخطوط الموضوعة قبل عام 2015، وهو ما يعني انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة في الجنوب، وهذا الطلب تدعمه تركيا.

وقدمت القاهرة طلباً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبي، غير أن حكومة الوفاق رفضته.