شاهد: شاب تركي يحلق في السماء جالسا على أريكة وهو يشاهد التلفزيون

قام الشاب التركي حسن كافال المدرب على التحليق بالمظلات، بتركيب العناصر الأساسية التي نجدها في أي صالون تقريبا، وهي أريكة وفانوس وتلفزيون، وربط كل قطعة بالأخرى لتشكل وحدة متماسكة وثابتة، وربطها بمظلته ثم اندفع من قمة عالية ليحلق فوق مضيق البوسفور في تركيا، دون أن يربط حزام الأمان، بل كان يمدد ساقيه من حين لآخر، ويأكل رقائق البطاطس المقرمشة، وهو يشاهد البرامج التلفزيونية اعتمادا على برنامج ذكي للتلفزيون، وهو يحلق على ارتفاع مئات الأقدام، قبل أن يتمكن من الهبوط بأمان.
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