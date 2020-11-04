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بلجيكا

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الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروس لوكاشنكو ونجله

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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عاجل   -   حقوق النشر  Nikolai Petrov/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أطلق الاتحاد الأوروبي الأربعاء آلية لفرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو ونجله فكتور إضافة إلى 13 مسؤولاً بيلاروسيًا آخرين متورطين في حملة القمع التي مورست على المعارضة في هذا البلد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المصادر إن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا بعد ظهر الأربعاء الضوء الأخضر لمنع منح تأشيرة وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي و14 مسؤولاً بيلاروسياً آخرين، كما أُطلقت آلية مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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