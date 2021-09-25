الناخبون السويسريون يقررون اعتماد أم لا مسألة الزواج للجميع في استفتاء وطني

سيقرر الناخبون في سويسرا الأحد ما إذا كانوا سيسمحون بزواج المثليين في دولة جبال الألب الغنية وهي واحدة من الدول القليلة في أوروبا الغربية حيث لا يحق للمثليين والمثليات الزواج بالفعل.

سمحت سويسرا بشراكات مدنية من نفس الجنس منذ عام 2007. وتقول الحكومة السويسرية، التي أيدت استفتاء "الزواج للجميع"، إن إقرار القانون سيضع الشركاء من نفس الجنس على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين من خلال السماح لهم بتبني الأطفال معا وكفالة الزوج للحصول على الجنسية. وقد جادل المعارضون بأن استبدال الشراكات المدنية بحقوق الزواج الكاملة بطريقة ما من شأنه أن يقوض مبدأ الأسرة القائمة على زواج بين رجل وامرأة.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستفتاء، الذي سيسمح أيضًا للأزواج المثليين بالاستفادة من التبرع المنظم بالحيوانات المنوية، قد تم إقراره. وأشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أنها تحظى بتأييد يصل إلى حوالي 60 في المائة، لكن الهامش تضاءل مع اقتراب التصويت.

كانت الحملة مليئة بمزاعم عن تكتيكات غير عادلة حيث شجبت الأطراف المتعارضة تمزيق الملصقات وغمرت الخطوط الساخنة للمثليين بالشكاوى ورسائل البريد الإلكتروني المعادية، والشتائم ضد النشطاء والجهود المبذولة لإسكات الآراء المعارضة.

سويسرا، التي يصل عدد عدد سكانها إلى ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة، وتتمتع بمكانة دولية بسبب دور جنيف كموطن للأمم المتحدة في أوروبا، هي تقليديا محافظة ومددت حق التصويت لجميع نسائها فقط في عام 1990.

اعتمادًا على التعريف الجيوسياسي المستخدم لوصف أوروبا الغربية، فإن سويسرا هي الدولة الوحيدة أو ربما هي جزء من حفنة من الدول في المنطقة التي لا تعترف بزواج المثليين. اليونان وإيطاليا وإمارتا أندورا وموناكو وسان مارينو أيضا من بين الأماكن التي تسمح فقط للأزواج المحليين بالزواج إذا كان الزواج يتعلق برجل وامرأة. كما لا تسمح معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية بالزواج بين رجلين أو بين امرأتين.

حتى لو مر الاستفتاء السويسري، يقول المؤيدون إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتزوج الأزواج من نفس الجنس، بسبب الإجراءات الإدارية والتشريعية.

وعكس عدة دول أوروبية أخرى حيث شرع النواب المنتخبون الزواج من نفس الجنس، يتخذ الناخبون السويسريون قرارًا، لكون المعارضين مؤهلين لإجراء استفتاء عام بشأن هذه المسألة بعد أن وافق البرلمان الوطني على تشريع يمنح المثليين والمثليات حقوق الزواج الكاملة. تم تمرير استفتاء مماثل في أيرلندا في عام 2015 بأغلبية ساحقة. تمنح عملية الاستفتاء في سويسرا الناخبين رأيًا مباشرًا في صنع السياسات، ويتم معظم التصويت من خلال الاقتراع عبر البريد.

تقول الحكومة السويسرية إن حوالي 700 من الأزواج من نفس الجنس يجتمعون كل عام بشكل مدني، لكنهم لا يتمتعون بحقوق متساوية. بالسماح بالزواج، سيسمح للأزواج من نفس الجنس بتبني أطفال ليسوا أطفال أي من الزوجين؛ يمكن للأزواج المثليين الوصول إلى الحيوانات المنوية المتبرع بها ؛ والأزواج المولودين في الخارج من مواطنين سويسريين في علاقات مثلية سيحصلون على وصول أسرع إلى الجنسية السويسرية.

قال ماتياس إيرهاردت، عضو مجلس مدينة جنيف الذي يدعم جعل زواج المثليين قانونيًا في سويسرا: "هذه معركة تعود إلى 20 عامًا ... أعتقد أنها ستكون خطوة نحو الحداثة".

وأضاف إرهاردت: "بالنسبة لنا نحن المثليون والمثليات ومزدوجو الميولات الجنسية، المسألة تتعلق بحياتنا وبخطة حياتنا بأكملها، وهذا على المحك". بعض المتحولين جنسيا لا يعتبرون أنفسهم مثليون، بينما يعتبر الآخرون أنفسهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميول الجنسية.

يقول المعارضون إن الزواج يُعترف به قانونيا عندما يكون بين رجل وامرأة فقط، بحجة أن توسيع المؤسسة لتشمل شركاء من نفس الجنس ربما قد يكرس غياب الآباء في القانون.

وقال إيف نيدجر، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي: "إذا تم تبني القانون، سنقوم بإدخال مؤسسة جديدة في القانون المدني السويسري: مؤسسة الطفل بدون أب". وأضاف: "سيدتان أو رجلان يرغبان في إنجاب طفل، حتى لو كانا يحبان بعضهما البعض كثيرا، فهذه ليست الطريقة التي يُنشأ بها الأطفال".

تضع مجموعة الدفاع عن حقوق المثليين على المستوى الأوروبي سويسرا في المرتبة 22 بعد سلوفينيا والبوسنة، في تصنيفها لعام 2021 الذي يضم 49 دولة أوروبية وفقًا لممارساتها القانونية والسياسية. ويأخذ الترتيب بعين الاعتبار عوامل متنوعة كالتمييز ضد المثليين والمتحولين وجرائم الكراهية والخطاب والاعتراف القانوني بالمتحولين جنسياً.

قضية أخرى في اقتراع يوم الأحد هي إجراء تقوده مجموعات يسارية لزيادة الضرائب على عوائد الاستثمارات ورأس المال مثل أرباح الأسهم أو الدخل من تأجير العقارات في سويسرا كوسيلة لضمان إعادة توزيع أفضل وفرض ضرائب أكثر عدلاً.

تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يمر الاستفتاء في بلد معروف بقطاعه المالي النابض بالحياة والضرائب المنخفضة نسبيًا، وكملاذ للعديد من أغنى أغنياء العالم.