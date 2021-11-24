بعد تصويت البرلمان.. ماغدالينا أندرسون تصبح أول امرأة تترأس الحكومة في السويد

صوت نواب سويديون لصالح تولي ماغدالينا أندرسون رئاسة الوزراء، في سابقة في البلاد لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

بعد أيام من المفاوضات الصعبة، حصلت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على الدعم الذي تحتاجه في البرلمان صباح الأربعاء، لتُنصب رئيسة للحكومة.

كانت أندرسون وزيرة المالية في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ستيفان لوفين، وخلفته بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا وامتناع 57 نائبًا عن التصويت.

في السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.

واستقال لوفين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ورئيس الوزراء، في خطوة متوقعة هدفها منح الشخصية التي ستخلفه وقتا كافيا للاستعداد لانتخابات أيلول/سبتمبر 2022 العامة.

وحصلت أندرسون على دعم حزب اليسار، بعد التوصل إلى اتفاق مساء الثلاثاء يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية.

وطلبت أندرسون الأسبوع الماضي مزيدا من الوقت لتأمين دعم حزب اليسار بعد أن وصلت المحادثات المكثفة إلى طريق مسدود حينها.