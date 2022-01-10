شاهد: كيف احتفل يابانيون ببلوغهم سن الرشد وسط تفشي فيروس كورونا

أقام اليابانيون البالغون من العمر 20 عاما حفل بلوغ سن الرشد في يوكوهاما، وكان عدد المحتفلين أقل نوعا ما من العدد الذي كانت تشهده المدن والمناطق اليابانية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وارتدى الشباب المشارك خلال الاحتفالات ملابس تقليدية رسمية تسمى "فورسودي"، وهو نوع من الكيمونو بأكمام طويلة.

وتمّ تنظيم الاحتفال وسط إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا حيث تمّ إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس وقياس درجة الحرارة المشاركين وتزويد أماكن الاحتفال بالكحول والمطهرات، والتشديد على التباعد الاجتماعي من خلال فصل المقاعد. وقد طلبت سلطات مدينة يوكوهاما من البالغين الجدد الامتناع عن التجمع خلال وجبات الطعام قبل أو بعد الحفل لمنع انتشار الفيروس.

يُذكر أن ثلاث ثلاث محافظات وهي أوكيناوا وياماغوتشي وهيروشيما دخلت في حالة شبه طارئة بسبب تفشي فيروس كورونا. وتمّ تأكيد 1223 إصابة يومية يوم الأحد في طوكيو.

وطوال فترة الوباء، لم تفرض اليابان أي إغلاق على الإطلاق، لكنها طبقت مستويات متفاوتة من القيود، بما في ذلك إغلاق المدارس وإلغاء الأحداث ومختلف التظاهرات. وتلقى حوالي 80 في المائة من السكان جرعات اللقاح الثانية كما بدأ إعطاء الجرعات التعزيزية التي حصل عليها أقل من 1 في المائة كم السكان بالرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومة لتسريع طرحها. ووضعت اليابان ضوابط صارمة على الحدود حيث يقتصر دخول اليابان على المقيمين العائدين والمواطنين. وحتى الآن أبلغت اليابان عن حوالي 18300 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.