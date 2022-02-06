للمرة الأولى من أربع سنوات: اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة ومطالبة برحيل عباس

يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أحد الكيانات الرئيسية في عملية صنع القرار الفلسطيني، يوم الأحد للمرة الأولى من أربع سنوات في جلسة قد تفتح الباب أمام مرشحين محتملين لخلافة محمود عباس البالغ من العمر 86 عاما.

وكان الاجتماع السابق للمجلس في 2018 قد خيمت عليه الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين. ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي دعوة لحضور اجتماع الأحد وقالت الحركتان إن على عباس أن ينفذ إصلاحات متعلقة بتقاسم السلطة أولا.

مقاطعة الاجتماع و"احتكار البيت الفلسطيني"

وطالب حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاطعة الاجتماع كما اعتذر عن الحضور ثلاثة أعضاء مستقلين آخرين على الأقل.