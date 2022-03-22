شاهد: الأقمار الاصطناعية توثق الدمار الرهيب في المدن الأوكرانية

أظهرت صور الأقمار الصناعية في الأيام القليلة الماضية استمرار العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في ماريوبول وكييف وتشرنيهيف.

وتبين الصور التي التقطتها شركة "ماكسار" الأميركية، انتشار القوات الروسية في وحول هذه المدن، إضافة إلى انتشار القوات البرية في دبلن، جنوب بيلاروس.

وشوهدت أضرار جسيمة لحقت بعشرات المباني السكنية والمناطق الصناعية والبنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ووثقت الصور مبنى سكنيا محترق في ماريوبول وتصاعد دخان أسود كثيف في إيربن وفي مستودع للنفط في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية بعد أن تعرض للقصف.

بينما تكثف روسيا جهودها لإجبار ماريوبول على الاستسلام، يواجه هجومها البري في أجزاء أخرى من البلاد الكثير من العثرات ويتباطأ بسبب هجمات الكر والفر المميتة من قبل الأوكرانيين.

ويقول مسؤولون ومحللون غربيون إن الغزو الروسي على أوكرانيا تحول إلى حرب استنزاف طاحنة، حيث تستخدم قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوة الجوية والمدفعية لسحق المدن من مسافة بعيدة.