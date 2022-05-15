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محل وشم أوكراني.

تعج قاعات ومحلات الوشم بالزبائن حيث يتوافد العديد من الأوكرانيين على الوشم وسط الحرب المستمرة مع روسيا. بدءًا من القصائد إلى الوحدات العسكرية المحاصرة، يختار الزبائن وشم ذكريات مدينة محاصرة هاربة وتعبيرات عن الحب لوطنهم الأم.

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