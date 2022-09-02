الغزو الروسي لأوكرانيا: "محطة زابوريجيا النووية" في قلب المواجهة بين كييف وموسكو والأمم المتحدة

شنت أوكرانيا في الأيام الماضية هجوما لاستعادة أراض في جنوب البلاد، وخاصة عند مصب نهر دنيبرو في إقليم خيرسون المجاور. وأعلنت كل من موسكو وكييف عن تحقيق نجاحات في ساحة المعركة وسط الضغط الأوكراني الجديد لاستعادة أراض في الجنوب، على الرغم من ندرة التفاصيل حتى الآن، ولم ينشر المسؤولون الأوكرانيون معلومات تُذكر حول تقدمهم.

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات ذخيرة وجسورا عائمة لعرقلة حركة قوات الاحتياط الروسية. وأضافت "نجاحاتنا مقنعة، وسنتمكن قريبا من الكشف عن مزيد من المعلومات".

ونفت موسكو تقارير عن تقدم أوكرانيا، وقالت إن قواتها دحرت القوات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الجمعة إن القوات الروسية قصفت عشرات البلدات، بما في ذلك خاركيف في الشمال ودونيتسك في الشرق.

فرّ أكثر من سبعة ملايين أوكراني من بيوتهم، كما قتل الآلاف، وتحولت المدن إلى أنقاض فيما يسميه الغرب وكييف حربا عدوانية غير المبررة. وتصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من القوميين وحماية المجتمعات المحلية الناطقة بالروسية.

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