الغزو الروسي لأوكرانيا: "محطة زابوريجيا النووية" في قلب المواجهة بين كييف وموسكو والأمم المتحدة

الغزو الروسي لأوكرانيا: "محطة زابوريجيا النووية" في قلب المواجهة بين كييف وموسكو والأمم المتحدةمحادثة
شنت أوكرانيا في الأيام الماضية هجوما لاستعادة أراض في جنوب البلاد، وخاصة عند مصب نهر دنيبرو في إقليم خيرسون المجاور. وأعلنت كل من موسكو وكييف عن تحقيق نجاحات في ساحة المعركة وسط الضغط الأوكراني الجديد لاستعادة أراض في الجنوب، على الرغم من ندرة التفاصيل حتى الآن، ولم ينشر المسؤولون الأوكرانيون معلومات تُذكر حول تقدمهم.
وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات ذخيرة وجسورا عائمة لعرقلة حركة قوات الاحتياط الروسية. وأضافت "نجاحاتنا مقنعة، وسنتمكن قريبا من الكشف عن مزيد من المعلومات".
ونفت موسكو تقارير عن تقدم أوكرانيا، وقالت إن قواتها دحرت القوات الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الجمعة إن القوات الروسية قصفت عشرات البلدات، بما في ذلك خاركيف في الشمال ودونيتسك في الشرق.
فرّ أكثر من سبعة ملايين أوكراني من بيوتهم، كما قتل الآلاف، وتحولت المدن إلى أنقاض فيما يسميه الغرب وكييف حربا عدوانية غير المبررة. وتصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من القوميين وحماية المجتمعات المحلية الناطقة بالروسية.
آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
مبعوث روسيا: مفتشان من وكالة الطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا
قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة ريا نوفوستي للأنباء يوم الجمعة إن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل دائم.
وهناك بعثة من الوكالة حاليا في المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس- آذار.
الرئيس الأوكراني: بعثة وكالة الطاقة ربما لا تزال مهمة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية ربما لا تزال مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.
وذكر زيلينسكي في تسجيل فيديو أذيع في منتدى أمبروسيتي للأعمال في إيطاليا "لقد فعلنا كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا وأعتقد أن هذه البعثة ربما لها يزال لها دور".
وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية في وقت سابق يوم الجمعة إنه لم يسمح للبعثة بدخول مركز الأزمات في المحطة، حيث تقول أوكرانيا إن القوات الروسية متمركزة، وإن البعثة سوف تجد صعوبة لإجراء تقييم محايد للوضع.
وقال زيلينسكي "للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لإخراج السلاح من المحطة". وأضاف "آمل أن تلتزم البعثة بما اتفقنا عليه، وأن تخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره".
وقال زيلينسكي إن ضمان عودة محطة زابوريجيا للعمل بأمان وبقائها متصلة بشبكة الكهرباء في البلاد سيساعد في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا. وتابع "أوكرانيا مستعدة لزيادة صادرات الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي".
الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي: أسواق الطاقة تواجه نقطة تحول
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، المورد الرائد للغاز في فرنسا، يوم الجمعة إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر "بأزمة استثنائية"، مضيفة أن الأحداث الحالية، التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل "نقطة تحول". وقالت كاثرين ماكجريجور لراديو آر تي إل "عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبدا".
وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواجه إنجي، موردة الغاز الرئيسية للمنازل في فرنسا، نقصا في الغاز هذا الشتاء، قالت ماكجريجور "أنا واثقة جدا من أننا سننجح"، إلا إذا أدت ظروف جوية قاسية على نحو خاص إلى ارتفاع غير عادي للطلب. وقالت "هذا هو السبب في أن رسالة الاعتدال في (استهلاك) الطاقة تظل مهمة للغاية".
تصاعد خلاف حول إمدادات الغاز بين إنجي وجازبروم هذا الأسبوع، مع استعداد الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسي، عازية ذلك إلى عدم الالتزام بسداد مدفوعات.
وقالت شركة إنجي إن روسيا توفر الآن أقل من أربعة بالمئة من وارداتها من الغاز مقابل 17 بالمئة قبل الحرب في أوكرانيا، مع انخفاض الإمدادات في الأشهر الماضية إلى 1.5 تيراوات/ساعة فقط.
وقالت الحكومة الفرنسية إن البلاد بحاجة إلى خفض استخدامها للطاقة بنسبة عشرة بالمئة تقريبا لتجنب انقطاع الغاز.
انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية مجددا في أغسطس
انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام، إذ ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.
وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 لشهر يوليو تموز.
وكان رقم يوليو تموز قد تم تحديده في السابق عند 140.9.
بريطانيا تعلن عن قتال عنيف جنوب أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن القتال العنيف مستمر في الجزء الجنوبي من أوكرانيا ويشمل قصفا في منطقة إنرهودار بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
وبدأت موسكو فى الأول من سبتمبر أيلول مناوراتها العسكرية الاستراتيجية فى شرق البلاد، وتحمل مُسمّى تدريبات فوستوك، أي شرق، ومن المرتقب أن تنتهى فى الخامس من سبتمبر أيلول الجاري.
وقد ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه بالرغم من أن روسيا قالت إن 50 ألف جندي سيشاركون في التدريبات، فمن المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفا هذا العام.
إليكم أبرز التطورات فيما تدخل الحرب في أوكرانيا يومها ال190
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد انتهاك سلامة محطة زابوريجيا النووية عدة مرات
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس إثر تفقّده على رأس وفد من الوكالة محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أنّ "السلامة المادية" لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتُهكت" نتيجة تعرّضها لقصف متكرّر.
وفي أعقاب تفقّده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، قال غروسي للصحافيين "من الواضح أنّ المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرّات عدة".
وأضاف "ليست لدينا العناصر لتقييم هذا الأمر" لكن "لا يمكن لهذا أن يستمرّ".