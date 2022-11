دي جي خالد يعرض خزانة أحذيته كمكان للإقامة على "إير بي آن بي"

قام الموسيقي الأمريكي المعروف باسم دي جي خالد بعرض خزانه أحذيته كموقع للإقامة على موقع "إير بي آن بي" (Airbnb) مقابل 11 دولاراً لليلة الواحدة.

وقد أعاد الفنان، الحائز على جائزة غرامي، تصميم خزانة ملابسه في ميامي بمساعدة "إير بي آن بي" (Airbnb)، بحيث تصبح جاهزة لاستقبال الزبائن خلال عطلة نهاية الأسبوع بيومي الخامس والسادس من ديسمبر - كانون الأول القادم. وتضم الخزانة أكثر من 10000 زوج من أحذية خالد الرياضية.

ويعبر سعر 11 دولارا لليلة عن عدد التسجيلات التي أصدرها خالد وقياس أحذيته طبقاً للقياسات الأمريكية. وسيحصل الضيوف على زوج من حذاء (We The Best Air Jordan 5s) وملاحظة مكتوبة بخط اليد من خالد.